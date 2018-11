Stellen Sie sich vor: Sie sehen sich Urlaubsfotos Ihres Partners an - und entdecken auf einem Bild von vor 20 Jahren, weit vor Ihrem ersten Treffen: sich selbst.

Ein Ehepaar aus China hat einen wahren Gänsehaut-Moment ihrer Beziehung erlebt: Beim Durchstöbern alter Urlaubsfotos stellten die beiden fest, dass sie sich theoretisch schon vor fast 20 Jahren hätten treffen können. Denn auf einem der Fotos sieht man die beiden zusammen - bevor sie sich überhaupt kennengelernt hatten.

Unglaubliche Entdeckung auf altem Urlaubsfoto gemacht

Herr Ye und Frau Xue lernten sich 2011 in Chengdu kennen, wie das Portal Channel News Asia bereits vor einiger Zeit berichtete. Sie verliebten sich und haben mittlerweile zwei Kinder. Doch beim Durchstöbern alter Urlaubsfotos entdeckten sie, dass sie sich schon im Jahr 2000 ganz nahe waren.

Lesen Sie hier: "Pikantes" Urlaubsfoto: Mutter schämt sich für Schnappschuss - sehen Sie, warum?

Sie hatten damals zeitgleich Urlaub in der Küstenstadt Qingdao gemacht. Als sie die alten Fotos ansahen dann der wahre Gänsehaut-Moment: Auf zwei Fotos posieren beide vor einem Denkmal auf dem May Fourth Square. Auf einem steht Ye mit einem blauen T-Shirt bekleidet im Vordergrund des roten Bauwerks, auf dem anderen posiert Xue in einem weißen Kleid davor. Auf ihrem alten Urlaubsfoto sieht man bei genauerem Hinsehen jedoch Ye, wie er gerade im Hintergrund vor dem Denkmal steht.

Ye sei damals mit einer Reisegruppe auf dem Platz gewesen. Er bekam den Platz seiner Mutter, die im Jahr 2000 erkrankt war, so dass sie nicht an der Reise teilnehmen konnte. Kann das eine schicksalhafte Fügung gewesen sein? Oder vielleicht doch nur ein Fake?

sca

Rubriklistenbild: © Facebook