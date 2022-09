Panoramahotel Oberjoch: Heute habe ich Lust auf eine Herbstauszeit!

Im Panoramahotel Oberjoch können Sie im beheizten Außenpool mit Blick auf die umliegende Bergwelt entspannen. © Katja Fouad Vollmer

Deutschlands höchstgelegenes Bergdorf, bestes Essen, gute Weine und viel Platz zum Entspannen: Klingt nach Urlaub im Panoramahotel Oberjoch.

Ein Hotel für aktive Genussmenschen – so lässt sich das Vier-Sterne-Superior Panoramahotel Oberjoch wohl am besten beschreiben. Hier kann man nicht nur wunderbar wandern, sondern auch richtig gut essen und wellnessen. Gerade im Herbst zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite: Die Wälder des Allgäus färben sich goldgelb und orange. Die tief stehende Sonne taucht die Landschaft in ein buntes, warmes Farbenmeer.

Panoramahotel Oberjoch: Eine großartige Fernsicht erwartet Sie!

Das Panoramahotel Oberjoch lädt zur Entspannung mit atemberaubender Aussicht ein. © Katja Fouad Vollmer

Die großartige Fernsicht auf die schroffen Gipfel und Grate lockt ins Freie. Zum Glück wartet direkt vor der Haustür ein kleines Paradies für Aktive. Wanderer und Spaziergänger bewundern die Lärchen, die jetzt in ein intensives Gelb gekleidet sind. Auch Mountain- und E-Biker tauchen tief in den Schimmer der goldenen Jahreszeit ein, während sie die Trails in Bad Hindelang hinunterkurven. Wer eine besondere Allgäuer Tradition erleben möchte, besucht das Panoramahotel Oberjoch am 11. September. Denn dann wird das Vieh bunt geschmückt von den Bergen zurück ins Tal getrieben. Der Almabtrieb ist ein Erlebnis für Groß, Klein, Jung und Alt.

Alle, die gerne in der Gruppe aktiv sind, kommen im Hotel in Oberjoch bei den Sportkursen und geführten Wanderungen auf ihre Kosten. Hier wird von Yoga über Kräuterwanderungen bis hin zu Meditation ein täglich wechselndes Programm geboten. Was bei so viel Bewegung natürlich nicht fehlen darf, ist das gute Essen. In zwei Restaurants, einer Bar, einem Spa-Bistro und einer Berghütte verwöhnt das Küchenteam seine Gäste nach allen Regeln der (Genuss-)Kunst. Auf den Tisch kommt nur das Beste aus der Gegend: größtenteils Produkte aus biologischem Anbau, fachgerecht zubereitet und liebevoll dekoriert. Begleitet werden die Gerichte von sorgfältig ausgewählten Weinen.

In zwei Restaurants, einer Bar, einem Spa-Bistro und einer Berghütte verwöhnt das Küchenteam seine Gäste nach allen Regeln der Kunst. © Katja Fouad Vollmer

Beim Candle-Light-Dinner können Sie Ihre Zweisamkeit genießen. © Oliver Nauditt

Panoramahotel Oberjoch: Spa-Möglichkeiten im Innen- und Außenbereich

Am Abend winken im 3 000 m² großen Alpin-SPA Ruhe und Erholung: Im beheizten Innen- und Außenpool mit Blick auf die umliegende, in herbstliche Farben getauchte Bergwelt lässt es sich richtig gut entspannen. Fünf verschiedene Saunen mit regelmäßigen Aufgüssen, ein erfrischendes Tauchbecken und das wohltuende Dampfbad garantieren Regeneration. Oder man lässt sich bei einer Massage mal wieder ordentlich durchkneten. Für Frischverliebte und besonders romantische Pärchen ist der private Spa ein kleines Highlight. Der Benefit? Sie haben den gesamten Wellnessbereich für sich und erleben die wohltuende Wirkung in der privaten Sauna, baden gemeinsam in der großzügigen Whirlwanne und ruhen wohlig auf dem breiten Day Bed.

Für Frischverliebte und besonders romantische Pärchen ist der private Spa ein kleines Highlight. © Oliver Nauditt

Auch eine Außensauna wartet im Panoramahotel Oberjoch auf Sie. © Katja Fouad Vollmer



Einen weiteren Pluspunkt bietet die Umgebung rund um das Hotel in Oberjoch für Allergiker: Hier findet man die beste Luft Bayerns. Mit geringen Schadstoffwerten und wenigen Pollen ist sie besonders allergikerfreundlich. Das alles klingt nach dem perfekten Spätsommer- oder Herbsturlaub, gar nicht weit von zu Hause entfernt? Ist es auch, versprochen.

Ein Einblick in eines der Zimmer im Panoramahotel Oberjoch. © Oliver Nauditt

Kontakt

Panoramahotel Oberjoch GmbH

Paßstraße 41

87541 Bad Hindelang | Oberjoch | Deutschland



Tel. +49 8324 9333-0

info@panoramahotel-oberjoch.de

www.panoramahotel-oberjoch.de