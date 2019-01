Ski und Wellness im Allgäu - entspannte Tage fernab von Stress und Hektik

Genießen Sie entspannte Tagen im 4-Sterne-Superior Panoramahotel Oberjoch oder schwingen Sie sich auf die Bretter und ziehen Sie Spuren in den Schnee.

Traumhafte Pistenverhältnisse auf 32 Kilometern, 90 Kilometer Langlaufloipen und insgesamt 15 Kilometer Rodelspaß versprechen actionreiche Tage im 4-Sterne-Superior Panoramahotel Oberjoch.

Gehören Sie auch zu den Menschen, die ganz verzaubert sind, wenn der Schnee wie 1.000 Diamanten in der Sonne funkelt? In Oberjoch haben Sie Glück! Denn genau dieser traumhafte Anblick erwartet Sie im höchstgelegenen Bergdorf Deutschlands. Genießen Sie die atemberaubende Landschaft in den Allgäuer Alpen und dem Alpenvorland.

Traumstart in den Allgäuer Alpen

Ihr Blick schweift vom Bett aus in die Natur der Allgäuer Bergwelt. Ruhig und unberührt liegt der Schnee sanft auf den Wiesen und Bäumen, hier und da erkennen Sie kleine Fußspuren im Schnee.

Im Frühstücksraum duftet es nach Kaffee, die Omeletts werden vor Ihren Augen zubereitet und der Blick schweift hinaus in die Berge, die Sonne kommt langsam hinter dem Berg hervor und bringt den Schnee zum Schimmern. Noch schnell einen frisch gepressten Orangensaft und dann geht es hinaus in die Natur.

Alpiner Spaß für Anfänger und Profis

Nur einmal die Straße überqueren und Sie stehen mit den Skiern in der Hand direkt vor der Piste. Oben auf 1.560 Metern haben Sie eine unbezahlbare Aussicht vor sich. Der Schnee wartet nur darauf, dass Sie mit Ihren Skiern Spuren ziehen. Ob Anfänger oder Profi in Oberjoch finden Sie Ihre Abfahrt.

…von der Piste in den Alpin SPA

Nun gilt es das Wohlbefinden, die Gesundheit, die Schönheit und die Lebenskraft anzuregen und zu erneuern. Dabei vertraut der großzügige Alpin SPA auf über 3.000 qm im Panoramahotel Oberjoch auf das ganzheitliche Zusammenspiel und die Wirkung der ursprünglichsten Kraftquellen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Saunaaufgüsse mit Salbei, Lavendel und Kamille oder ein Besuch in der 38 Grad warmen Solelounge fördern das Wohlbefinden und die Gesundheit. Im Anschluss lädt der Ruheraum "Feuer" mit offenem Kamin zum Nachruhen ein.

Das Panoramahotel Oberjoch

Im Herbst 2012 eröffnet, bietet das Haus seinen Gästen einen entspannten 4-Sterne-Superior-Komfort – mit 114 Zimmern und Suiten in sanften Erdtönen und erlesenem Interieur – nach neuesten Allergiker-Erkenntnissen eingerichtet. Im Restaurant gibt es frische, regionale Produkte aus heimischem, biologischem und Fair-Trade-Anbau – der Slow-Food-Gedanke wird hier favorisiert. Das exklusive Restaurant "Zwölfhundert NN" rundet das kulinarische Angebot ab.

Ob vom Bett, vom Bad, dem begehbaren Schrank oder von den Galerien in den Suiten, immer wandert der Blick hinaus in die beeindruckende Bergkulisse.

Vier Spa-Suiten mit frei stehender Wanne und Privat-Sauna, privater Bibliothek und riesigem Flatscreen-Fernseher verführen zum ganz privaten Chillen.

Top TIPP: In den neuen Alpin Chalets wird einem richtig warm ums Herz – tolles Ambiente, Luxus pur und ein außergewöhnlicher Service.

4=2

4 Übernachtungen zum Preis von 2

Anreise im Januar So o. Mo.

Halbpension

Panorama-Inklusivleistungen

Statt € 680,00 ab € 340,00 pro Person im Doppelzimmer

Kontakt

Panoramahotel Oberjoch GmbH

Paßstraße 41

D-87541 Oberjoch

Tel.: +49 (0) 8324 9333-0

info@panoramahotel-oberjoch.de

www.panoramahotel-oberjoch.de