Party-Urlaub auf Mallorca in Sicht? Discos sollen im Juli wieder öffnen

Corona-Pandemie

von Franziska Kaindl schließen

Lange Zeit war an Party-Urlaub auf Mallorca nicht zu denken. Nun sollen dank stabiler Corona-Lage vor Ort Discos ab Juli aber wieder öffnen dürfen.

Seit über einem Jahr sind Discotheken auf Mallorca geschlossen, die normalerweise überfüllte Schinkenstraße ist wie ausgestorben. Nun könnte sich das ändern: Aufgrund der stabilen Corona-Zahlen auf der Balearen-Insel sollen Nachtlokale und Discos ab Mitte Juli wieder öffnen dürfen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf die örtliche Zeitung Diario de Mallorca.

Mallorca-Urlaub: Clubs könnten im Juli wieder öffnen

Für Anfang Juli ist ein siebentägiges Projekt geplant, nach dem eine endgültige Entscheidung über die Öffnung der Clubs gefällt werden soll. Wenn alles gut läuft, könnten Nachtlokale dann um den 17. Juli herum wieder Gäste begrüßen. Das Nachtleben auf Mallorca soll laut Regionalpräsidentin Francina Armengol „eher früher denn später“ einen Neustart erleben, heißt es bei der Zeitung Diario de Mallorca. Den Plänen zufolge soll Tanzen in den Lokalen erlaubt sein, anfangs aber nur bis 3 Uhr nachts. Die Maskenpflicht und Sicherheitsabstände werden vermutlich in Teilen weiterhin eine Rolle spielen.

Auch interessant: Sommer-Urlaub 2021: Diese Reiseziele sind quasi coronafrei.

Partytourismus auf Mallorca nach Corona-Pandemie vor dem Aus?

Im Mai sah Francina Armengol eine Öffnung der Clubs noch kritisch: „Durch zu schnelle Öffnungsschritte würden wir die großen Opfer, die unsere Bevölkerung bei der Bekämpfung der Pandemie erbracht hat, gefährden“, erklärte sie damals. Erst mit einer höheren Impfrate könnte das Nachtleben wieder öffnen. Nun scheint die Lage aus Sicht der Regierung aber so weit stabil zu sein, dass die Öffnung der Clubs in Aussicht steht. Aktuell haben 47,9 Prozent der Bevölkerung Mallorcas (Stand: 11. Juni) eine erste Impfdosis erhalten, 24,6 Prozent sind vollständig geimpft, so die Mallorca Zeitung.

Abgesehen von der Öffnungsperspektive für die Clubs, liegt der Fokus der Balearen-Regierung schon seit längerem darauf, den Sauftourismus zu unterbinden. Die Corona-Pandemie solle genutzt werden, um für mehr „Qualitätstourimus“ zu sorgen, erklärte Armengol noch vor Kurzem. 2020 wurde per Gesetzesreform bereits der „kostenlose“ Alkoholausschank in „All-inclusive-Hotels“ verboten. Ob der Ballermann also jemals wieder wie vor der Pandemie sein wird, steht in den Sternen. (fk)

Lesen Sie auch: Spanien-Urlaub: Neue Lockerung bei der Einreise – auch für Mallorca.