Passagier geht in Flugzeug nicht auf Toilette - dann tut er "das Allerletzte"

Es ist wieder so weit: Wir zeigen, wie man sich in Flugzeugen nicht verhalten sollte - und was Passagiere doch immer wieder anstellen. Heute: Der Urinbeutel.

Es bleibt ein Rätsel, warum es immer wieder Passagiere in Flugzeugen gibt, die sich daneben benehmen. Und zwar so daneben, dass man fast an ihrem gesunden Menschenverstand zweifeln mag.

Absurditäten im Flugzeug: Passagier uriniert in Plastikbeutel

Die Bandbreite, mit welchen Aktionen manche Passagiere bei Mitreisenden für Erschütterung sorgen, ist groß: Ein Mann, der sich zum Schlafen unter seinen Sitz legt, eine Frau, die ihren nackten Füßen einen Hut aufsetzt oder eine Passagierin, die ihre Unterhosen unter der Klimaanlage trocknet. Klingt absurd? Dann wird Sie die neueste Aktion erst recht staunen lassen.

Ein Passagier oder eine Passagierin war demnach zu faul, die Flugzeug-Toilette aufzusuchen - und entschied sich für eine recht sonderbare Alternative. Die Instagram-Seite "Passengershaming" postete Anfang Oktober 2019 ein Foto aus einem Flugzeug.

Darauf zu sehen ein Plastikbeutel oder eine Plastuktüte, der laut der Seite mit Urin gefüllt ist. Daneben stehen auf dem Boden vor dem Sitz Hausschuhe. Der Post trägt dazu die Worte: "Nur dein typischer Beutel voll von Urin und Pantoffeln an einem Mittwoch."

Der Post hat - wen wundert es - zahlreiche Kommentare erhalten, die meisten davon bringen blanken Ekel zum Ausdruck. So schreibt eine Frau: "Das mit dem Urinbeutel ist wohl das Allerletzte, was ich je im Flugzeug gesehen habe. Ich bezahle lieber etwas mehr und fliege Business-Klasse, da passiert sowas meistens nicht. Obwohl bei den höheren Herrschaften gibt es auch einiges, was man eigentlich nicht im Flieger macht. In jeder Klasse gibt es Schweine."

Ein anderer User schreibt: "Es gibt einige dreckige Leute da draußen, es sei denn, die Toilette war kaputt oder die Schlange so groß, dass der Typ sich selbst angepinkelt hätte, ansonsten gibt es keine Entschuldigung - schmutzig!"

