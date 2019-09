Zwei Frauen entsetzen andere Passagiere: "Ich kann nicht glauben, dass ..."

Es ist wieder so weit: Im Flugzeug hat sich erneut jemand daneben benommen. Doch dieses Mal scheinen Mitreisende sogar ernsthaft besorgt zu sein.

Auf Flügen überall auf der Welt gibt es Passagiere, die nicht verstanden haben, dass sie im Flugzeug nicht die einzigen sind und sie damit auch nicht jedes Verhalten an den Tag legen sollten. In diesem neuen Fall geht es um zwei Frauen, die es mit der Sicherheit an Bord scheinbar nicht so ernst nehmen.

Turbulenz lass nach! Frau zupft Freundin mit Pinzette die Augenbrauen

Ihre Aktion wurden in einem Bild festgehalten, das die Instagram-Seite "PassengerShaming" gepostet hat. Das Foto zeigt eine brünette Flug-Passagierin, die auf ihrem Sitzplatz sitzt. Vor ihr eine blonde Frau, die auf dem Boden des Flugzeugs Platz genommen hat. Die Brünette schwebt über ihr, mit einer Pinzette in der Nähe der Augen der anderen Frau.

Warum diese Art der Gesichtspflege ausgerechnet im Flugzeug stattfinden muss, bleibt ein Rätsel. Vielleicht weil man ja ohnehin viel Zeit hat, wer weiß. Und vielleicht haben die Damen davor so viel zu tun gehabt, dass keine Zeit für die Schönheit blieb. Man kann nur darüber grübeln.

Viele Menschen, die das Bild auf Instagram gesehen haben, gaben sich jedoch etwas besorgt, ob dieses bizarren Anblicks. Eine Userin kommentierte: "Oh mein Gott, das ist so gefährlich. Idioten! Beide!" Ob sie damit wohl die Pinzette meint, die bei Turbulenzen ins Auge gehen könnte? Oder die Sitzposition auf dem Boden, unangeschnallt? Auch diese Fragen bleiben offen.

Ein anderer User meint: "Ich mache Wimpern, diese Pinzette ist super scharf, im Gegensatz zu diesen Mädchen." Während ein Weiterer meint: "Ich kann nicht glauben, dass sie auf diesem schmutzigen Teppich sitzt, in Shorts!"

