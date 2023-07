Wenn Passagiere Snacks bestellen: Flugbegleitungen verraten wahre Gedanken dazu

Von: Simona de Clerk

Snacks sind bei Flug-Passagieren sehr beliebt. Doch ist es in Ordnung, Flugbegleitungen nach extra Snacks und Getränken zu fragen?

Snacks und Getränke dienen im Flugzeug zum Zeitvertreib und haben zudem etwas Beruhigendes bei all dem Reisestress. Doch was denken Flugbegleitungen, wenn man bei ihnen Extras bestellt?

Flugbegleitung über zusätzliche Snacks: „Sagen Sie einfach bitte und danke“

Auf dem Portal Reddit stellte ein User folgende Frage: „Regen Sie sich auf, wenn Leute nach einer zusätzlichen Snackmischung und/oder Brownies fragen?“

Eine Flugbegleitung, die angab, für Southwest Airlines zu arbeiten, antwortete darauf wie folgt: „Nein, ich gebe Ihnen so viel, wie Sie möchten. Sagen Sie einfach bitte und danke. Ich denke ehrlich gesagt, dass es uns allen egal ist, ob Sie nach mehr als einem Snack fragen. Zumindest ist es mir egal. Wir füllen unsere Vorräte in jeder Stadt auf und haben auf jeden Fall ständig zusätzliche Vorräte. Also haben Sie bitte keine Angst zu fragen. Immer wenn mich jemand um einen zusätzlichen Snack bittet, gebe ich ihm gleich drei oder vier.“

Kostenlose Snacks und Getränke sind auf Kurzstreckenflügen immer häufiger eine Seltenheit. © IMAGO / Geisser

Eine andere Flugbegleitung, ebenfalls von Southwest Airlines, mischte sich ein und sagte: „Wenn jemand zu erkennen gibt, dass ihm die Snackmischungen gefallen, bringe ich ihm jedes Mal gerne eine sehr große Handvoll davon mit.“

Natürlich hängt die kostenlose Ausgabe von Snacks von der Fluggesellschaft ab. Auf einem Billigflug werden Passagiere dieses spendable Verhalten also nicht erleben. Und auch auf Flügen der Lufthansa Group gehen Passagiere leer aus, zumindest auf Kurzstreckenflügen: Im Frühjahr 2021 wurden bei Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines kostenlose Snacks und Getränke gestrichen. Seitdem ist im Ticketpreis dann nur noch eine Flasche Wasser enthalten. Alles andere ist kostenpflichtig und im Buy-on-Board-Menü zu finden.

Kostenlose Verpflegung im Flugzeug: Wo gibt es sie noch?

Und wie sieht es hinsichtlich kostenloser Verpflegung bei den restlichen Fluggesellschaften aus?

Eurowings : Bordverpflegung auf Kurz- und Mittelstreckenflügen nur im BIZclass Tarif enthalten.

: Bordverpflegung auf Kurz- und Mittelstreckenflügen nur im BIZclass Tarif enthalten. Easyjet : Keine kostenfreie Verpflegung.

: Keine kostenfreie Verpflegung. Condor : Abhängig von der gebuchten Strecke.

: Abhängig von der gebuchten Strecke. Vueling : Es gibt keinen Tarif, in dem Speisen und Getränke im Preis enthalten sind.

: Es gibt keinen Tarif, in dem Speisen und Getränke im Preis enthalten sind. Ryanair : Verpflegung muss kostenpflichtig dazugebucht werden.

: Verpflegung muss kostenpflichtig dazugebucht werden. Tuifly: Abhängig vom Tarif.