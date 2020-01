Hotelzimmer überflutet: Fünf Gäste durch kochendes Wasser aus kaputtem Rohr getötet

Fünf Menschen, darunter ein Kind, starben in der russischen Stadt Perm. Der Grund: ein gebrochenes Heizungsrohr überflutete das Hotelzimmer mit kochendem Wasser.

Der Unfall ereignete sich am Montag (20.1.20) in einem kleinen Hotel in einem Wohnblock der russischen Stadt Perm im Untergeschoss.

Fünf Menschen durch kochendes Wasser in Hotel verbrüht

"Mindestens fünf Menschen starben und weitere drei wurden mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht", sagte der Untersuchungsausschuss, der den Fall derzeit analysiert. Dies berichtete das Portal The Guardian. Bei dem Hotel habe es sich um das Karamel Hotel gehandelt, das laut der Website über fünf Einzel- und Doppelzimmer verfügt.

Das Hotel verfüge laut den Berichten über keinen Notausgang, zudem stamme die geplatzte Wasserleitung aus dem Jahr 1962.

Das Wasser werde mit hoher Temperatur unter den Straßen hindurch geleitet, um die Häuser in Russland damit zu versorgen, wie es heißt. Als die Leitungen platzten, gelangen das brühende Wasser sowie heißer Dampf in das Hotelzimmer und führten zu dem tragischen Unfall.

Ermittler haben bereits eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. Die Opfer seien noch nicht offiziell identifiziert, so das Portal BBC. Bei der letzten Inspektion des Hotels im Februar 2019 seien bereits zahlreiche Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften gemeldet worden.

