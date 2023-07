Weil das Flugzeug zu schwer ist: Easyjet-Maschine muss einen Teil der Passagiere zurücklassen

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Wegen schlechter Wetterverhältnisse konnte ein Flugzeug der Airline Easyjet nicht wie geplant abheben. Die Lösung: Einige Passagiere sollten die Maschine verlassen.

Wer erst einmal im Flugzeug sitzt, geht in der Regel davon aus, dass jetzt nichts mehr schieflaufen kann – bis auf eine Verspätung vielleicht. Es geht aber auch anders: Passagiere des Fluges EZY3364 von Lanzarote nach Liverpool wurden kürzlich mit einem Problem konfrontiert, das ungewöhnlich klingt – die Maschine war zu schwer für den Abflug.

Lanzarote: Easyjet-Flugzeug ist zu schwer, um abzuheben

„Wie kann das sein?“, mag sich nun der ein oder andere fragen. Die Erklärung dafür gibt der Pilot selbst, wie aus einem Video hervor geht, das in den sozialen Medien kursiert. Es wurde unter anderem von dem Nutzer „razza699“ geteilt. Darin ist zu sehen, wie er zu den Passagieren spricht und deutlich macht, dass es nicht allein an dem Gewicht der Maschine liegt – auch das kurze Rollfeld des Flughafens auf Lanzarote sowie die schlechten Wetterverhältnisse würden eine Rolle spielen: „Da die Sicherheit für uns oberste Priorität hat, gibt es bei den derzeitigen Windverhältnissen keine Möglichkeit, das Flugzeug in die Luft zu bekommen. Es gibt eine Reihe von Faktoren – es ist sehr heiß, der Wind ist nicht fantastisch, die Richtung ist nicht gut.“

Um trotzdem starten zu können, habe er sich mit den Verantwortlichen bei Easyjet ausgetauscht und die Lösung lautete: Das Flugzeug muss leichter werden. „Wenn möglich, würde ich gerne bis zu 20 Freiwillige bitten, heute Abend nicht nach Liverpool zu fliegen“, so der Pilot in dem Video. Um den Passagieren auch einen Anreiz dafür zu geben, bot die Airline jedem Passagier, der sich dazu entscheiden sollte, vorerst auf Lanzarote zu bleiben, 500 Euro an.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

19 Freiwillige verlassen Easyjet-Maschine auf Lanzarote

Wie Daten des Flug-Trackers FlightAware zeigen, konnte das Flugzeug schließlich noch am selben Abend starten – wenn auch mit rund eineinhalb Stunden Verspätung. Anstatt um 21:45 Uhr hob es um 23:24 Uhr ab und landete um kurz nach 3 Uhr nachts in Liverpool. Letztendlich nahmen 19 Passagier das Angebot der Airline an, wie die Lokal-Zeitung Liverpool Echo berichtete. Ein Sprecher bestätigte demnach, dass die Freiwilligen auf einen späteren Flug umgestiegen sind.