Piloten decken auf: Das würden wir Passagieren niemals verraten

Diese angeblichen Enthüllungen von Piloten entbehren jeder Realität:

1) "Unsere Sicht tendiert gegen Null". Je nach technischer Ausrüstung an Bord und am Flugplatz sind Landungen ohne Sicht möglich. Es gibt gem. den Instrumentenanflugkriterien fünf "Einheiten" (CAT I bis CAT IIIc) innerhalb deren Beschränkungen (Boden- und Weitsicht) gelandet werden kann/darf. Kein Pilot informiert die Passagiere über die Sichtverhältnisse. Erst wenn ein anderer Platz angeflogen werden muß, sagt man den Fluggästen Bescheid.

2) "Die Maschine funktioniert nicht fachgerecht". Wenn es ein Problem gibt, das so gravierend ist, daß es eine Gefahr für die Maschine oder die Menschen an Bord darstellt, wird zuerst die Kabinenbesatzung in Kenntnis gesetzt. Sollte es tatsächlich zum Notfall kommen, werden den Passagieren klare Angaben gemacht. Mit irgendeinem "funktioniert nicht fachgerecht" würde man nur für Unruhe sorgen. In der Regel werden technische Probleme gelöst/abgearbeitet, ohne daß der Passagier etwas mitbekommt.

3) "Holding pattern". Aus einem klaren Grund (Verkehrsdichte, Probleme am Flugplatz, Wetter usw.) wird die Maschine nicht sofort zur Landung frei gegeben und kreist in einem bestimmten Luftraum bis zur Landeerlaubnis. Das geschieht weltweit, tagtäglich und ist ganz normal.

1a) "Früh fliegen, wegen weniger Erwärmung am Boden". Das kann hin und wieder stimmen. Aber bei Regen, Wind, Schnee, Bewölkung, Dunst und, und, und ist es egal, weil Turbulenzen nicht nur durch Thermik entstehen.

2a) Diese Aussage ist soweit korrekt.

3a) "Wer friert soll hinten sitzen". In modernen Flugzeugen wird die Luft über mehrere Zuluftleitungen gleichmäßig in der Kabine verteilt und möglichst ohne wahrnehmbaren "Zug" über die Kabinendecke abgesaugt. Normalerweise ist die Temperatur in allen Kabinenbereichen gleich.

4a) Der zeitliche "Puffer" ist i.d.R. sehr klein. Verspätungen beim Abflug können unter Umständen durch andere Flugrouten, höhere Geschwindigkeit oder eine vorgezogene Anflugfreigabe kompensiert werden. Ein zu großer "Puffer" ist ein zu hoher Kostenfaktor.

Während nahezu 40 Jahren Dienst, in verschiedenen operativen Bereichen an mehreren Flughäfen, habe ich niemals einen dieser "Experten Tipps" gehört.