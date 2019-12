Piloten enthüllen, was während des Fluges wirklich im Cockpit passiert

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Piloten im Cockpit die ganze Zeit machen? Die Antwort könnte anders ausfallen, als Sie erwartet haben.

Start und Landung sind in der Regel die kritischsten Phasen des Fluges.

Piloten durchlaufen eine langwierige Ausbildung, bei der sie auf Herz und Nieren auf ihre Eignung getestet werden. Auch die Jahre danach müssen sie immer wieder zu Kontrollterminen erscheinen, um die Sicherheit der Passagiere gewährleisten zu können. Deshalb stellen sich viele den Beruf äußerst spannend, aber auch anstrengend vor: Doch was passiert wirklich im Cockpit, sobald die Maschine in der Luft ist?

Langeweile an Bord? Das machen Piloten angeblich während des Fluges

Diese Frage beschäftigte vor einigen Monaten auch einen Nutzer auf der Online-Plattform Reddit, auf der User zu allerlei Themen diskutieren können. Auf dem Forum öffnete er einen Thread, in dem er Piloten und Flugbegleiter, die zufällig auch bei der Plattform angemeldet sind, fragte, was während des Fluges passiert, wovon Passagiere in der Regel nichts mitbekommen.

Ob nun tatsächlich Piloten auf die Frage antworteten, lässt sich nicht feststellen, doch viele scheinen sich einig gewesen zu sein: "Piloten sind die ganze Zeit am Handy oder lesen die Zeitung." Für die einen dürfte das langweilig klingen, für die anderen vielleicht etwas erschreckend - schließlich muss man auch beim Autofahren immer aufmerksam sein und seine Umgebung beobachten. Sollte es da im Flugzeug nicht genauso sein?

Doch die Reddit-Nutzer sehen das anders: "Nun ja, das Ding fliegt sich ja praktisch selbst", heißt es da mit einem Hinweis auf den Autopiloten. Zahlreiche User, die offensichtlich im Umfeld von Piloten und Flughäfen verkehren, bestätigen dies: "Mein Cousin ist internationaler Pilot und er benutzt einfach sein Tablet, um Animes während des Fluges anzuschauen." Ein anderer erzählt: "Kann ich bestätigen. Ein Freund ist Pilot und er macht ständig Snapchat-Bilder seines Ausblicks." Oder: "Ich bin Flugzeug-Mechaniker und ich kann bestätigen: Unsere Piloten bringen ständig iPads mit. Ich kenne einen Piloten, der es liebt, ein Spiel mitzunehmen und darin Fortschritte zu sammeln, wenn er mal das Kommando über das Flugzeug alle paar Stunden übergibt."

Ein User scheint es passend zusammenzufassen: "Fliegen bedeutet stundenlange Langeweile unterbrochen von Momenten des reinen Horrors."

Was machen Piloten während des Fluges? Lufthansa-Pilot klärt auf

Ob Piloten während des Fluges tatsächlich viel Zeit am Handy oder mit Zeitung lesen verbringen, lässt sich nicht sagen. In Interviews erklärten zahlreiche Piloten zumindest, dass sie auch während des Fluges stets aufmerksam sein müssen. So berichtete Lufthansa-Pilot Alexander Gerhard-Majidi dem Online-Portal Focus: "Es ist nicht so, dass wir dasitzen und in der Nase bohren." Stattdessen ist es besonders bei Langstreckenflügen wichtig, dass sie das Wetter beobachten - schließlich werden verschiedene Wettersysteme durchquert. Piloten seien deshalb ständig damit beschäftigt, sich Strategien für verschiedenste Notfall-Szenarien zu überlegen und anzupassen. "Welcher Flughafen hat ein Krankenhaus in der Nähe, falls ein Passagier einen Herzinfarkt hat. Welchen Umweg fliege ich bei einem Gewitter? Reicht mein Treibstoff für diesen Umweg? Wo lande ich, wenn eines der Triebwerke ausfällt?" - Das wären die Fragen, mit denen sich Piloten während des ganzen Fluges beschäftigen.

Auf die Toilette gehen, essen und kurz ausruhen können sich die Piloten natürlich trotzdem. Überschreitet die Flugdienstzeit vom Start eine Stunde vor dem ersten Flug bis zum Parken des letzten Fluges 13 Stunden, gibt es sogar einen dritten Piloten, damit immer ein Pilot schlafen oder sich anderweitig ausruhen kann. Beim Start und bei der Landung müssen aber jeweils alle Piloten im Cockpit sein.

Was aber während des Fluges im Cockpit passiert, bleibt vielen Passagieren verschlossen.

Ein Reddit-Nutzer wollte diese Frage nun beantwortet haben.

