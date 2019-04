Dieser See färbt sich einmal im Jahr pink - das ist der erstaunliche Grund

Ein See in Australien sorgt jetzt bei Touristen für Furore: Dank eines spektakulären Phänomens verändert er einmal im Jahr sein Farbe. Allerdings muss das Wetter mitspielen.

Melbourne (dpa) - Wegen seiner knalligen Farbe hat sich ein See in Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne zu einer Touristenattraktion entwickelt: Das Gewässer im Westgate Park, einem ehemaligen Industriegebiet, wird von Zeit zu Zeit pink. Doch woran liegt das?

"Pink Lake": Salzwasser-See bei Melbourne färbt sich nur im Sommer pink

Hierbei handelt es sich um ein einzigartiges Natur-Schauspiel: Gerade ist dies wieder der Fall. Grund dafür ist, dass das Wasser ungewöhnlich viel Salz enthält. Wenn die Temperaturen steigen, die Sonne viel scheint und es wenig regnet produzieren die Algen im See besonders viel vom Naturfarbstoff Beta-Carotin als Teil ihrer Photosynthese - und das Wasser färbt sich pink.

+ Eine Beschilderung für den Salt Water Lake steht am Ufer des pink gefärbten Sees im Westgate Park. © dpa / James Ross

Doch die Farbe ist auch schnell wieder weg, wenn sich das Wetter ändert. Viele Touristen mussten deshalb schon enttäuscht abziehen. Im Internet-Kommentar eines Urlaubers aus Deutschland heißt es: "Wir sind extra nach Melbourne gefahren, um den Pink Lake zu sehen. Leider war er alles außer pink. Der See sah ganz normal wie jeder andere aus."

