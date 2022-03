Pistengaudi, Karibik-Feeling und Golffreuden: All in one in Gastein

Bei Gastein ist im Frühjahr wieder ein großes Eventprogramm geboten. © Markus Kohlmayr

Gastein im Salzburger Land verabschiedet den Winter und begrüßt den Frühling: Sportfans, Feinschmecker und Familien kommen bei Top-Events auf ihre Kosten.

Aufgeregtes Vogelzwitschern am Morgen, die immer länger werdenden Tage und die ersten bunten Knospen – es lässt sich nicht leugnen: Der Frühling steht vor der Türe. Damit steckt so mancher ordentlich in der Zwickmühle. Denn das Herz kann den Winter noch nicht loslassen, der Kopf ist aber schon bereit für den Frühling. Oder ist es umgekehrt? Egal wie: Gastein im Salzburger Land bietet dieser Tage die schönsten Events, um den Winter gebührend zu verabschieden UND den Frühling angemessen zu begrüßen.

Von professionellen Wintercamps und dem beliebten Early Morning Skiing über kulinarische Highlights mit den Gasteiner Skihauben bis hin zu Karibik Feeling im Schnee: Das Gasteiner Eventprogramm begeistert Sportfans, Feinschmecker und Familien. Alle, die die ultimative Challenge suchen, sind bei der einzigartigen Ski & Golf Competition sowie dem spektakulären Skirennen „Die Nord“ richtig. Um die ereignisreiche Zeit in Gastein nicht zu verpassen, gibt es für Familien eine eigene Osterfamilienaktion: Kauft mindestens ein Elternteil einen 6 Tages-Skipass Ski amadé, bekommen Kinder ab Jahrgang 2006 den Skipass geschenkt.

Skispektakel für Frühaufsteher und wahre Könner: Early Morning Skiing & „Die Nord“

Jenen, die vom unvergleichlichen Gefühl der Freiheit auf Skiern einfach nicht genug bekommen, bietet sich in Gastein das ultimative Pistenerlebnis. Dazu heißt es bis Mitte April: Früh aufstehen! Denn im Gasteinertal fängt der frühe Vogel nicht den Wurm, sondern kann die ersten Schwünge im frisch präparierten Schnee ziehen. Hoch oben am Berg die Sonnenstrahlen begrüßen und dabei eine unverspurte Abfahrt hinab carven – einen besseren Start in den Tag gibt es nicht! Beim Early Morning Skiing in Dorfgastein und Bad Hofgastein ist außerdem für die Begleitung eines ausgebildeten Guides und ein Gipfelfrühstück gesorgt.

Early Morning Skiing Bad Hofgastein. © Jonathan Forsthuber

Darf‘s noch mehr Adrenalinkitzel sein? Dann gilt es das spektakuläre Skirennen „Die Nord“ am 2. April 2022 auf der Schlossalm in Bad Hofgastein nicht zu verpassen. Jeder, der genug Kraft für über 1.440 Höhenmeter Talfahrt hat, kann teilnehmen. Von der Hohen Scharte geht’s für die Einzelstarter eine der längsten Abfahrten der Ostalpen hinab ins Ziel.

Schneesport trifft auf Wiesensport: Ski & Golf Competition

Der Schnellste auf den Skiern zu sein, reicht bei der Internationalen Ski & Golf Competition Bad Gastein von 15. bis 17. April 2022 nicht aus. Nur wer einen gelungenen Riesenslalomlauf abliefert und einen exakten Golfschwung beherrscht, hat Chancen auf den Championtitel und den begehrten Gasteiner Silberkrug. Beim extravaganten Event im Golfclub Gastein sind alle Handicap-Klassen willkommen. Möge der beste Schnee- und Wiesensportler gewinnen!

Ski & Golf Competition 2018 © Max Steinbauer

Mit Sicherheit mehr Fun: Wintercamps für Skitourenfans

Powder-Fans locken hingegen die abwechslungsreichen Tiefschneehänge abseits der gesicherten Pisten ins Gasteinertal. Aber das Verhalten im freien Gelände will gelernt sein. Genau deshalb teilen ausgebildete Ski- und Bergführer ihr theoretisches und praktisches Wissen über Technik und Lawinenkunde bei den Wintercamps in Bad Gastein mit Skitourenfans. Denn nur wer sicher auf Tour und in der Spur ist, kann das Tiefschnee-Paradies im Salzburger Land so richtig genießen.

Freeriden Schlossalm © Christoph OberschnGasteinertal Tourismus GmbH, Christoph Oberschneidereider

Die Königsklasse des Genusses: „Palmen auf den Almen“ & Gasteiner Skihauben

Bunte Cocktails, heißer Sound, einladende Liegestühle und karibische Lebensfreude – am 9. und 10. April 2022 könnten Besucher in Sportgastein beinahe meinen, sie seien an einem fernen Strand. Sogar die Palmen wiegen sich im sanften Wind. Doch spätestens der atemberaubende Blick auf die Gipfel der Hohen Tauern und die schönsten Pisten für den Sonnenskilauf holen sie alle zurück nach Gastein, wo „Palmen auf den Almen“ ein absoluter Fixpunkt für Sonnenanbeter und Genussmenschen ist.

Palmen auf den Almen 2017 © Gasteiner Bergbahnen AG

Apropos Genuss: Schon gewusst? Das Salzburger Land gehört zu den Regionen mit der höchsten Dichte an Haubenköchen! Sechs davon sorgen mit ihren feinen Kreationen direkt an den Skipisten im Gasteinertal für kulinarische Sternstunden. Bei den „Gasteiner Skihauben“ wird der Einkehrschwung in ausgewählte Skihütten zum Besuch einer Sterneküche. Statt traditioneller Hüttenklassiker werden den Gästen raffinierte Haubengerichte mit Fokus auf regionale Zutaten um maximal 20 Euro kredenzt.

Kulinarik Sportgastein Skihauben © Gasteinertal Tourismus GmbH, Christoph Oberschneider

Um kreative Köstlichkeiten auszuprobieren, muss es in Gastein nicht immer hoch hinaus gehen. Das beweist die „Back to Life“-Feier am 25. März 2022 im Zentrum von Bad Hofgastein. Neben einem Kinderprogramm mit Minidisco, Schminkstation und Ponyreiten warten auf Erwachsene fancy Cocktails und finest Beers. Bei freiem Eintritt sorgen Live-Musik, ein DJ und Soulfood vom Foodtruck für ein Fest für alle Sinne.

Das Beste aus zwei Welten: Frühling trifft Winter

Im Gasteinertal geht’s in den nächsten Wochen also bunt zu – in der Natur, aber vor allem bei den Top-Events. Ob beim Sonnenskilauf, beim Relaxen unter Palmen oder beim kulinarischen Hochgenuss: In Gastein können Frühlingsfans dieser Tage die pure Vorfreude auf die warme Jahreszeit genießen. Und Winterfans? Die können den Winter noch einmal in seiner sportlichen Vielfalt auskosten und vergessen bei all der Action ganz auf ihren Abschiedsschmerz.

