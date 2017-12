Pistentester für Ellmau gesucht

Kommen Sie mit uns als Pistentester an den Wilden Kaiser. Wir verlosen 20 Mal einen Skitag für Zwei. Los geht's am 13. Januar vor dem Pressehaus.

Gemeinsam fährt man besser im Leben. Das wussten die Chefs der Hartkaiserbahn in Ellmau schon vor 40 Jahren. Damals schlossen sie sich mit den Bergbahnen von fünf anderen Orten zu einem Skigebiet zusammen und schickten Wintersportler mit einem einzigen Skipass auf die Piste.

Seitdem ist zwischen den Gipfeln des Kaisergebirges eines der größten Skigebiete der Welt entstanden: die Ski Welt Wilder Kaiser - Brixental. Gemeinsam bringen es die inzwischen neun Skiorte auf 284 Pistenkilometer, 90 Lifte, 77 Hütten, 21 Talabfahrten und vier Funparks.

Ein Tag im Schnee für Sie

Die wollen wir zusammen mit 40 Lesern von Münchner Merkur und tz am Samstag, 13. Januar, erobern. Die 20 Mal zwei Tickets für diesen Skitag gibt's nirgendwo zu kaufen, sondern nur zu gewinnen (siehe Infos unten). Der Kaiser lädt auf die Piste! Und alle helfen zusammen. Das Busunternehmen Berr aus Bruckmühl schickt einen Bus, den Bilder von den verschneiten Abfahrten in Ellmau schmücken, die schon bei der Abfahrt vor unserem Pressehaus an der Paul-Heyse-Straße Lust auf einen Tag im Schnee machen. Als Bordlektüre packen wir unsere Tageszeitungen ein.

Sitzheizung, Skilehrer und richtig viel Schnee

Zwei Stunden später warten an der Hartkaiserbahn in Ellmau Chef Klaus Exenberger und Marketingleiter Bernhard Exenberger mit den Skipässen, die uns die Türen der hypermodernen Zehnergondeln öffnen.

Mit Sitzheizung und WLAN geht's in knapp neun Minuten auf 1530 Meter. Dort übernehmen vier Skilehrer der TOP Skischule Ellmau. Sie führen unsere Gruppe über die Kaiserrunde, die sich auf fast 20 Pistenkilometer und über 4000 Höhenmeter durch die Skigebiete Ellmau, Going, Brixen im Thale und Scheffau schlängelt. In diesem Jahr über besonders breite Pisten, denn Petrus zeigt ein Herz für Skifahrer. "Wir haben mehr Naturschnee als in den letzten Jahren und die Grundbeschneiung hat wegen der Kälte im November perfekt funktioniert. So konnten wir breitere Pisten anlegen", sagt Bernhard Exenberger. Und die wollen wir zusammen natürlich testen.

Eine ordentliche Stärkung wartet auch

Dass so ein langer Skitag hungrig macht, wissen wir. Deshalb ist mittags in der Kaiserlounge direkt an der Bergstation der Hartkaiserbahn ein Tisch reserviert. Hier stärken wir uns bei einem Panoramablick auf die Tiroler Berge. Und bevor wir müde in den Bus nach München steigen, kehren wir abends in der Kaiserstation ein und stoßen auf einen gelungenen Skitag an.

So können Sie gewinnen

Sie haben am Samstag, 13. Januar, noch nichts vor, ein Paar Ski im Keller und Lust mit uns das Kaiserreich der Skifahrer zu erobern? Dann schreiben Sie bis Mittwoch, 27. Dezember, eine E-Mail mit dem Betreff "Ellmau" sowie Namen, Adresse und einer Telefonnummer, unter der wir Sie tagsüber erreichen, an aktion@tz.de. Wir verlosen unter allen Teilnehmern 20 Mal zwei Tickets für unseren Skitag in Ellmau, inklusive Anreise im Berr-Bus (Foto), Skipass, Kaisertour mit Skiguide und Mittagessen. Die Gewinner werden nach Ablauf der Aktion umgehend telefonisch benachrichtigt und erhalten per Post einen auf ihren Namen ausgestellten Reisegutschein.

Infos: Ellmau & die Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental

Die Hartkaiserbahn Ellmau bringt Skifahrer in Zehnergondeln mit WLAN und Sitzheizung in die Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental, einem der größten Skigebiete der Welt. In diesem Jahr bringen es die neun Skiorte gemeinsam auf 284 Pistenkilometer, 90 Lifte, 77 Hütten, 21 Talabfahrten und vier Funparks. Die Skisaison dauert bis 8. April. Tagesskipässe kosten ab 44 Euro für Erwachsene, 33,50 Euro für Jugendliche (bis Jahrgang 1999) und 22 Euro für Kinder (bis Jahrgang 2002). Berr Reisen veranstaltet bis 28. März mehrmals wöchentlich Tagesfahrten ab München (weitere Zustiege: Holzkirchen, Irschenberg, Pfraundorf) nach Ellmau. Die Busfahrt inklusive Skipass kostet 49 Euro. Mittwochs werden Spezialpreise zum Ladies Day angeboten. Weitere Infos über den Tourismusverband Wilder Kaiser in Ellmau.

(Tel. 0043/50509/410, www.skiwelt.at), die Bergbahnen Ellmau-Going (0043/5358/23 20, www.skiellmau.at) und Berr Reisen (Tel. 08062/90 67 50, www.berr-reisen.de)

Beate Winterer