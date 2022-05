Platz zur Entfaltung mitten im Grünen – aus Liebe zur Natur

Das Green Village Resort bietet Spaß und Erholung für Familien. © Green Village Resort

Meeresbrise trifft natürliche Ruhe – das Green Village Resort ist ein Familien-Spielplatz in der Natur voller Sport, Spaß, Genuss und Erholung.

Vom üppigen Pinienwald an den goldgelben Strand, vom Planschen in der lauschigen Lagune zum Sprung in das Pool-Becken, von malerischen Fischerdörfern in historische Altstädte – das Green Village Resort in Lignano Sabbiadoro verspricht abwechslungsreiche Urlaubserholung für die ganze Familie.

Strand-, Kultur- und Natururlaub in einem: Vom Resort, das von einem 12 000 Quadratmeter großen Naturpark umgeben ist, gelangen Gäste innerhalb weniger Minuten bequem mit dem Beach-Shuttle-Service zum weitläufigen Strand von Lignano Riviera. Dort wartet nicht nur ein Privatstrand auf die Erholungsuchenden, sondern auch kostenlose Sonnenschirme und Sonnenliegen. Sand, der sich perfekt zu spektakulären Sandburgen formen lässt, türkisblaues Wasser und ein buntes Aktivprogramm sorgen für unvergessliche Momente – sanfte Meeresbrise inklusive.

Unterhaltung und Entspannung für Jung und Alt im Green Village Resort

Zurück im Resort wartet eine riesige Pool-Anlage mit Kinderbecken, Schwimmbecken für Erwachsene, Whirlpool, Sprudelbecken mit Massageliegen und Fitnessbecken auf kleine und große Wasserratten. Wem nach vollkommener Entspannung ist, kommt im Open-Spa-Bereich voll auf seine Kosten: Eine Sauna, ein türkisches Dampfbad, kuschlige Ruhekojen und die Sonnenterrasse bieten Raum für Augenblicke im Jetzt.

Kleine Gäste toben sich in der Zwischenzeit beim Animationsprogramm richtig aus: Gameshows, die Mini-Disco, spektakuläre Zaubershows und vieles mehr warten auf sie – immer liebevoll begleitet von geschultem Personal. Sportliche Gäste powern sich hingegen bei der morgendlichen Wassergymnastik oder der Fitnessstunde aus.

Vom Resort direkt in das malerische Hinterland: Der Fahrradverleih ebnet den Weg zur weitläufigen Landschaft und ihrem Fahrradwegenetz, das die ganze Familie an die Strände von Lignano und Bibione, durch versteckte Fischertäler oder zu lauschigen Plätzchen in Pinienwäldern bringt. Aber auch Tagesausflüge mit dem Auto in zauberhafte Städte, wie Portogruaro, Udine, Triest oder Venedig, oder zu Kunst- und Kulturschätzen, wie der Concordia Sagittaria, den Schlössern von Duino und Miramare oder zur Grotte von Postumia bringen Reisenden die vielseitige Region an der Adria näher.

Kulinarik, Kultur und Natur – perfekter Dreiklang im Green Village Resort

Am Ende eines erlebnisreichen Tages begeistert eine italienische Küche, die so facettenreich wie die umliegende, grüne Landschaft und charaktervoll wie die Bewohner des Gastgeberlands ist. Ein einladendes Buffet mit mediterranen und internationalen Köstlichkeiten verwöhnt den Gaumen, und fantasievolle Menüs verführen mit fangfrischem Fisch, typischen Desserts und Obst und Gemüse aus eigenem Anbau.

Nicht nur die Kulinarik besticht durch Vielfalt: Das Green Village Resort glänzt mit Abwechslung pur zwischen Kulturschätzen und Naturschönheiten. Hier finden Urlauber Platz für eine Auszeit zwischen Abenteuer und Entspannung – von morgens bis abends, vom Frühjahr bis Spätherbst.

Green Village Resort © Green Village Resort

Kontakt

Green Village

AGRITUR S.R.L

Via Casa Bianca 4

33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

Italien

Tel. +39 0431 430144

hotel@etgroup.info

offers.greenresort.eu