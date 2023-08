Entdecken Sie das „Das Bayrischzell Familotel Oberbayern“ – kompromisslose Auszeit

Teilen

Das Bayrischzell Familotel Oberbayern bietet eine Vielfalt an Aktivitäten und Entspannungsmethoden für die ganze Familie. © Daniel Waschnig

Das Bayrischzell Familotel Oberbayern ist die moderne Art, Familienurlaub zu machen. Ob Freizeitaktivitäten oder Workation – hier ist alles möglich.

Die heutige Zeit ist schnelllebig und es ist umso wichtiger, sich eine Auszeit mit der ganzen Familie zu gönnen, um die eigenen Akkus wieder aufzuladen. Moderne Eltern wünschen sich keine Kompromisse, sondern besondere Lösungen und einen unkomplizierten und einfachen Urlaub. Genau das bietet das Familotel Das Bayrischzell mit seinen individuellen Move & Relax Angeboten.

Move & Relax - für aktive Familien

Das Familotel Das Bayrischzell hat das Geheimrezept für Ihren perfekten Familienurlaub in den Alpen, bei dem jedes Familienmitglied das passende Angebot für sich findet. Die innovative Move & Relax Philosophie verspricht dabei Balance und nachhaltige Power für die ganze Family! Das sportwissenschaftlich fundierte Programm setzt auf die Wechselwirkung von Bewegung, Entspannung und vitaler Ernährung. Auch für die Kids gibt es ein vielfältiges Aktivprogramm mit aufregenden Bewegungsspielen, indoor oder outdoor wie z. B. Schwimmkurs, Fahrtechniktraining, Waldbaden oder Bogenschießen. Dabei werden spielerisch Bewegung, Motorik, Konzentration und Achtsamkeit gefördert. Während die Kids happy in der qualifizierten Baby- oder Kinderbetreuung sind, haben die Eltern die Möglichkeit, eine Paar-Auszeit zu genießen. Nehmen Sie sich die Zeit Ihren sportlichen Vorlieben nachzugehen, mit einem Personal Training das Workout zu optimieren, im 25 m Sportbecken Bahnen zu ziehen oder neue Entspannungstechniken zu entdecken oder sich einfach von einer Massage- oder Kosmetikanwendung verwöhnen zu lassen. Erstklassige Trainingsgeräte, eine innovative Infrastruktur und erfahrene Coaches sorgen für bewegende Momente in Ihrem Urlaub, die noch lange nachhallen.

Genießen Sie mit der ganzen Familie ein vielfältiges und aufregendes Aktivprogramm. © Daniel Waschnig

Aber auch als Familie können Sie gemeinsam am Aktivprogramm teilnehmen. Wie wäre es mit richtig auspowern beim Family Functional Training oder Family HIIT Training? Mit den Kleinsten können Sie sich beim kindgerechten Zwergerl Stretch oder mit einer Babymassage eine Portion Spaß und gemeinsame Glücksmomente schenken.

Hot Tipp: Prepaid-Family-Time: Jetzt Quality Time mit der ganzen Familie buchen und bis zu 15 % Rabatt sparen. Wir garantieren Ihnen eine aktive, unvergessliche Familienzeit.

Nach dem aufregenden und aktiven Tag können Sie Ihre Energiereserven in der kraftspendenden Energy Küche auffüllen. Im Einklang mit der Move & Relax Philosophie kann auch die Ernährung viel bewegen und zu einem ausgewogenen Lebensstil beitragen. Der individuelle Geschmack hat dabei Hochsaison, vor allem, was die kleinen und jungen Gäste angeht.

Entspannung im Alpenparadies - das Wendelsteinmassiv im Frühling

Hier wird Ihnen nicht nur eine traumhafte Lage im Herzen von Bayrischzell geboten, sondern auch der ideale Ausgangspunkt für familienfreundliche Wanderungen, Spaziergänge oder Biketouren. Die ganze Familie findet hier das perfekte Hideaway für eine aktive Auszeit in herrlichster Natur.

Genießen Sie die Wanderwege entlang erblühender Wiesen mit dem Duft der frischen Alpenkräuter. © defrancesco_photographer

Bayrischzell am Fuße des imposanten Wendelsteinmassivs ist ganzjährig ein Traum, doch besonders im Frühling, können Sie die atemberaubende Natur beim Frühlingserwachen entdecken oder finden Sie Ihre Wanderwege entlang erblühender Wiesen mit dem Duft der frischen Alpenkräuter. Nutzen Sie die Aufbruchstimmung und die Frische des Frühlings, um im Das Bayrischzell auch für sich auf den Reset-Button zu drücken. Gönnen Sie sich eine ordentliche Portion Natur und genießen Sie das Leben in Bewegung. Es gibt viel zu erleben und zu unternehmen - anders als in den Sommermonaten werden Sie bei den Biketouren oder Wanderungen ohne Hektik unterwegs sein.

Bis zu 15 % Rabatt sichern

Workation mit der Familie

Auch für individuelle Bedürfnisse bietet Das Bayrischzell maßgeschneiderte Lösungen. Die geräumigen Appartements mit separaten Kinder-Zonen stellen viel Platz und Ruhe für Workation mit der Familie bereit. Während Sie arbeiten, wird Ihrem Baby & Kind oder Teenager bei der professionellen Betreuung im Pletzi’s Happy Club, beim erlebnisreichen Aktivprogramm oder im chilligen Teens Club bestimmt nicht langweilig. Und weil Sie sich um sonst nichts anderes kümmern müssen, können Sie nach getaner Arbeit noch genug Quality-Time mit der Familie genießen.

Impressionen: Das Bayrischzell Familotel Oberbayern Fotostrecke ansehen

Im kreativen Umfeld des Hotels kommen neue Ideen und frische Impulse wie von selbst. Hier finden Sie modernste Technik und eine Wohlfühlatmosphäre, die das Arbeiten effizienter macht und die Zeit für Familie und Job unkompliziert miteinander verbindet.

Die perfekte Komplettlösung für Ihre erlebnisreiche Auszeit: Entdecken Sie die aufregende Atmosphäre dieses einzigartigen Familienresorts und genießen Sie echte Quality-Time mit Ihren Liebsten.

Das Bayrischzell Familotel Oberbayern

Kranzerstraße 6

83735 Bayrischzell

E-Mail: info@dasbayrischzell.de

Telefon: +49 (0)8023 8194600

Web: www.dasbayrischzell.de/de/

Facebook

Instagram