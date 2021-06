Portugal-Urlaub: Lissabon wegen Delta-Variante zu - ist Ihre Reise-Buchung gefährdet?

Die Region Lissabon in Portugal wurde nach dem vermehrten Auftreten der Corona-Variante Delta abgeriegelt.

Corona-Mutation

Aufgrund der Delta-Variante ist die Region Lissabon am Wochenende abgeriegelt worden. Ist mit den Corona-Regeln der Urlaub in Portugal gefährdet?

Hamm - Die Sommerferien in NRW* starten bald und eigentlich war die Corona*-Lage in Portugal bis jetzt entspannt. Doch: Die Metropolregion Lissabon wurde am Wochenende abgeriegelt, weil die Zahl der Neuinfektionen bedrohlich stieg. Über 60 Prozent der Fälle sind auf die Corona-Variante Delta (indische Mutation) zurückzuführen. Für Urlauber, die eine Reise nach Portugal gebucht haben, kann es zu Schwierigkeiten kommen.

Die Inzidenz in Portugal lag lange auf niedrigem Niveau, seit Juni hat sie jedoch landesweit die 50 überschritten. Besonders betroffen sind die Region Lissabon (Área Metropolitana de Lisboa) und die Azoren. Das Auswärtige Amt hat die Regionen zu Risikogebieten erklärt und eine Reisewarnung ausgesprochen. Urlauber sind aber nicht nur in den Risikogebieten von Portugal betroffen* - auch in noch beliebteren touristischen Regionen wie der Algarve breitet sich das Virus aus. - *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.