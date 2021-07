Portugal und Großbritannien kein Virusvariantengebiet mehr – welche Regeln jetzt gelten

Corona-Maßnahmen

Die Bundesregierung lockert ab Mittwoch die Einreisebestimmungen für Länder wie Portugal und Großbritannien, die zuletzt als Virusvariantegebiete galten.

Erst vor Kurzem wurde Portugal aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus als Virusvariantengebiet eingestuft. Nun soll diese Einstufung am Mittwoch wieder zurückgenommen werden, genauso wie bei vier anderen Ländern. Damit gelten auch gelockerte Regeln für Reiserückkehrer nach Deutschland.

Gelockerte Regeln für Reisende: Portugal & Co. keine Virusvariantengebiete mehr

Portugal, Großbritannien und Nordirland, Russland, Indien und Nepal gelten ab Mittwoch nur noch als Corona-Hochinzidenzgebiete, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Damit ist die Einreise nach Deutschland aus diesen Ländern wieder grundsätzlich möglich. Wer geimpft oder genesen ist, muss nicht in Quarantäne. Für alle anderen gilt statt einer 14-tägigen Quarantäne nur noch eine zehntägige, die mit einem negativen Corona-Test auf fünf Tage verkürzt werden kann.

Gesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits vor wenigen Tagen erklärt, dass Länder wie Großbritannien und Portugal zurückgestuft werden sollten, sobald der Anteil der Delta-Variante in Deutschland vergleichbar sei. Denn auch in Deutschland ist die Delta-Variante mittlerweile auf dem Vormarsch – allerdings bleibt die Inzidenz insgesamt weiterhin niedrig, anders als zum Beispiel in Portugal.

Strenge Regeln für Reisende aus Virusvariantengebieten

Portugal wurde erst am 29. Juni als Virusvariantengebiet eingestuft, während die verschärften Regeln für Indien bereits seit April galten. Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen dürfen keine Reisenden aus Virusvariantengebieten nach Deutschland befördern, außer es handelt sich um deutsche Staatsbürger oder die Personen haben einen Wohnsitz in Deutschland. Zudem gibt es keine Ausnahme von der Quarantänepflicht für Geimpfte oder Genesene und auch keine Möglichkeit auf Verkürzung. (fk)

