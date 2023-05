Trinkgelder im Restaurant – was bei dem Urlaub in Griechenland, USA oder Thailand angemessen ist

Von: Anne Hund

Mit der deutschen Zehn-Prozent-Regel liegt man zwar in vielen Ländern richtig, aber nicht überall. In den USA beispielsweise darf es auch doppelt so viel sein.

Beim Restaurant-Besuch sollte man mit dem Trinkgeld nicht zu knausrig sein. Hierzulande sind mindestens fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrags üblich, so die Faustregel. Mit der deutschen Zehn-Prozent-Regel liegt man auch in vielen anderen Ländern richtig. In den USA beispielsweise darf es doppelt so viel sein, hier sollten Urlauber beim Trinkgeld nicht ins Fettnäpfchen treten. Der österreichische Autofahrerclub ÖAMTC erklärt, wie viel Trinkgeld bei einer Reise in beliebte Urlaubsländer angemessen ist.

Welches Trinkgeld sollte man im Urlaub im Restaurant geben?

1. Italien und Kroatien

Ist der Service extra ausgewiesen oder nicht? Darauf sollten Italien-Urlauber im Restaurant achten. Wird kein Gedeck („coperto“) eingerechnet, gibt man in Italien üblicherweise „fünf bis zehn Prozent des Restaurantbetrages“ als Trinkgeld, erklärt der ÖAMTC auf seiner Website – „ansonsten weniger“. Dasselbe gelte für Kroatien. In italienischen und kroatischen Bars werde kein „Tip“ erwartet.

2. Spanien und Portugal

„Am besten lässt man fünf bis zehn Prozent des Betrages auf dem Tisch liegen“, so der Tipp des ÖAMTC für Urlauber in Portugal und Spanien. Allerdings nicht in kleinen Münzen, „denn das kann schnell geizig wirken“.

3. Frankreich

Auch in Frankreich hinterlässt man im Restaurant typischerweise ein Trinkgeld am Tisch – „allerdings sind es hier rund 15 Prozent des Betrages, bei Kleinbeträgen wie bei einem Kaffee wird aufgerundet“, heißt es auf der Website des Autofahrerclubs.

5. Griechenland

Auch Griechenland ist ein beliebtes Urlaubsland. Dort sei das Trinkgeld von der Art des Lokals abhängig: „In Tavernen wird der Betrag aufgerundet, ansonsten sind fünf bis zehn Prozent üblich.“

Ein Trinkgeld nach dem Restaurantbesuch ist als Geste der Höflichkeit auch im Urlaub angebracht. (Symbolbild) © McPHOTO/Imago

6. Norwegen und Schweden

In Norwegen gibt man „rund zehn Prozent, in Schweden wird aufgerundet“. Finnische und dänische Kellner erwarten dagegen „keine Extrazuwendung“, so der ÖAMTC.

7. Belgien, Niederlande und Luxemburg

In belgischen, niederländischen und luxemburgischen Restaurants ist das Trinkgeld den Kennern zufolge schon im Preis enthalten. Aber, so ein weiterer Tipp in dem Beitrag für die drei Urlaubsländer: „War der Service besonders gut, kann man fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrages extra geben.“

8. Großbritannien und Irland

In Irland oder Großbritannien bestellt man sein Getränk im Pub in der Regel unkompliziert an der Bar – deshalb seien Trinkgelder dort „unüblich“, so der ÖAMTC. In Restaurants wiederum sollte man in den beiden Ländern „15 bis 20 Prozent des Betrages“ als Trinkgeld geben.

9. USA und Kanada

Nicht lumpen lassen sollte man sich, wenn man als Tourist in einem Restaurant in den USA und in Kanada gespeist hat. „15 bis 20 Prozent Trinkgeld sind dort angebracht. Selbst wenn bei der Rechnung ein Bedienzuschlag bereits inkludiert ist, erwarte man Trinkgeld“, so die Tipps des Autofahrerclubs für die nächste Auslandsreise, damit man unnötig ins Fettnäpfchen tappt.

10. Thailand

In Ländern wie Singapur oder Japan sind Trinkgelder überhaupt nicht üblich. Anders ist das dem ÖAMTC zufolge in Thailand, wo viele Touristen ihren Urlaub verbringen. Zur Höhe eines angemessenen Trinkgeldes heißt es auf der Website, dass in Thailand bis zu zehn Prozent üblich seien, insbesondere in noblen Restaurants. In den Lokalen thailändischer Tourismuszentren wiederum würden „Beträge unter 10 Baht (umgerechnet ca. 20 Cent) als unhöflich“ angesehen.

11. Australien und Neuseeland

Auch in Australien ist ein Trinkgeld nicht üblich, wie der ÖAMTC auf seiner Website informiert. „In Neuseeland kann man bei wirklich exzellenten Leistungen fünf bis zehn Prozent auf den Rechnungsbetrag aufschlagen.“ Allerdings werde auch dort mit Trinkgeldern meistens nicht gerechnet.