Je näher der Sommer kommt, desto mehr verliebte Paare geben sich das Ja-Wort. Nach der Hochzeit möchten viele so schnell wie möglich ihre Zweisamkeit genießen.

Für die Flitterwochen soll das Hotel etwas ganz besonderes sein. Ob nah oder fern – für einen entspannten Start in das Abenteuer Ehe finden Sie hier die schönsten Hotels weltweit.

Das Portal HolidayCheck hat auch in diesem Jahr wieder zehn Gewinner der beliebtesten Honeymoon-Ziele gekürt. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit bei Urlaubern und verstehen es besonders gut, frisch Vermählte glücklich zu machen.

Romantische Momente mit Strandblick: Hotel Reethi Beach Resort ****, Malediven

Während der Flitterwochen Delfine beobachten und direkt über dem Wasser einschlafen: das ist möglich im Hotel Reethi Beach Resort auf der Malediven-Insel Fonimagoodhoo. Die "Water Villas" des Hotels sind auf Stelzen erbaut und bieten so einen direkten Strand- und Meerzugang.

+ Das Hotel Reethi Beach Resort auf den Malediven. © Hotel Reethi Beach Resort

Auf Anfrage arrangiert das Hotel frisch Verheirateten ein privates Candle-Light-Dinner und im Spa-Bereich des Vier-Sterne-Hotels werden spezielle Massagearrangements für Paare angeboten. Als kulinarisches Highlight empfehlen Urlauber den fangfrischen Fisch und loben außerdem die geführten Schnorchel-Touren am Haus-Riff.

Eine Oase an der Ägäis: AquaGrand Luxury Hotel Lindos *****, Rhodos, Griechenland

Auf Rhodos, wenige Minuten vom historischen Ort Lindos entfernt, finden Paare mit dem AquaGrand Luxury Hotel Lindos eine romantische Oase. Hier erwarten sie Privatpools in den Suiten, das „Blue Fin“-Restaurant, das vom Chefkoch persönlich zubereitete Fischspezialitäten direkt am Meer serviert und ein Spa-Bereich mit Hammam und Massagen für Zwei.

+ Das AquaGrand Luxury Hotel Lindos ***** auf Rhodos. © AquaGrand Luxury Hot el Lindos

Bei der Ankunft in den Honeymoon-Suiten ist das Bett mit Rosenblättern dekoriert und eine Flasche Champagner steht bereit. Urlauber heben die Lage des Hotels an der Bucht von Lindos sowie die umliegende Landschaft aus Palmen, Blumen und Bergen hervor.

Liebesurlaub unter Palmen: TUI Sensimar Lagoon ****, Mauritius

Das Vier-Sterne-Adults-Only Hotel TUI Sensimar Lagoon auf Mauritius zeichnet sich durch seinen tropischen Garten und kleine, freistehende Häuser mit strohgedeckten Dächern aus. Frisch Verheiratete können sich auf Himmelbetten und den Ausblick auf das Meer mitsamt den vorgelagerten Inseln im Norden von Mauritius freuen.

+ Das TUI Sensimar Lagoon auf Mauritius. © TUI Sensimar Lagoon

In den vier Restaurants genießen sie die landestypische Küche mit verschiedenen Currys und gegrilltem Fisch und ein Langschläfer-Frühstück. Um an romantischen Ausflügen in das mauritische Umland teilzunehmen, müssen die frisch Vermählten bei der Anreise lediglich eine gültige Heiratsurkunde, die nicht älter als sechs Monate ist, vorlegen.

"Anders als sonst": Son Moll Sentits Hotel & Spa ****, Mallorca, Spanien

Direkt am Mittelmeer liegt das Son Moll Sentits Hotel & Spa. Das speziell auf erwachsene Urlauber ausgerichtete Vier-Sterne Hotel hat sich dem Motto "Anders als sonst" verschrieben und bietet im obersten Stockwerk einen Panorama-Spa-Bereich – Infinity-Pool und Meerblick inklusive.

+ Das Son Moll Sentits Hotel & Spa auf Mallorca. © Serranohotels

Das romantische Dinner zu zweit können Paare im Panorama-Restaurant in luftiger Höhe einnehmen. Nachdem frisch verheiratete Paare mit einem Sekt empfangen wurden, können sie den Duft auswählen, der in ihrem Zimmer versprüht werden soll. Ehemalige Gäste heben besonders das moderne Design des Hotels und den Ausblick auf die Sonnenaufgänge in der Bucht "Son Moll" hervor.

Mit afrikanischem Flair: Neptune Pwani Beach Resort & Spa *****, Sansibar, Tansania

Das Strandhotel Neptune Pwani Beach Resort & Spa vereint mit seinem Design Tradition und Moderne. Verliebte können zwischen Zimmern mit Garten- und Meerblick wählen und sich auf Spaziergänge am kilometerlangen Strand freuen.

+ Das Pwani Beach Resort & Spa in Sansibar. © Pwani Beach Resort & Spa

Auf Anfrage können Ehepaare ein romantisches Candle-Light-Dinner mit Fisch und Meeresfrüchten sowie internationalen Spezialitäten im A-la-Carte-Restaurants des Hotels buchen. Die Zweisamkeit genießen sie am besten bei Paarmassagen im Wellnessbereich "Rain And Earth".

Luxus trifft Wellness: TUI Sensimar Koh Samui Resort & Spa, Thailand

Absolute Ruhe finden Paare im TUI Sensimar Koh Samui Resort & Spa: Das Vier-Sterne-Hotel für Erwachsene liegt direkt am Stand von Mae Nam im Norden der Insel und bietet eine luxuriöse Ausstattung mit privatem Whirlpool oder Pool.

+ Das TUI Sensimar Koh Samui Resort & Spa in Thailand. © TUI Sensimar Koh Samui Resort & Spa

Im Spa-Bereich des Hotels können Paare bei einer traditionellen Thai-Massage und speziellen Paar-Massagen entspannen. Oder sie unternehmen Ausflüge auf die nahegelegene Insel Koh Phangan und den Nachtmarkt von Chaweng. Bei Vorlage einer gültigen Heiratsurkunde erwartet sie ein romantisches Dinner am Strand und ein " Honeymoon Paket" mit kleinen Überraschungen für zweisame Momente.

Umgeben von romantischen Buchten: Hotel Cruccuris Resort ****, Sardinien, Italien

Spaziergänge unter Palmen und die frische Meeresbrise auf der Haut: Im Hotel Cruccuris Resort können Verliebte die besondere Landschaft Sardiniens an der südöstlichen Spitze der Insel erleben. Die umliegende Landschaft, in der Paare ungestört ihre Zweisamkeit genießen können, wurde zum Meeresschutzgebiet erklärt und ist für ihre maritime Flora und Fauna beliebt.

+ Das Hotel Cruccuris Resort auf Sardinien. © Hotel Cruccuris Resort

Besondere Privatsphäre bietet das Hotel an einem zweiten, kleineren Pool, der in einer weiten Grünfläche etwas abseits des Hotels gelegen ist und zu einem Mittagessen am Beckenrand einlädt.

Nahe Maya-Tempeln und Riffen: Dreams Tulum Resort & Spa ****, Mexiko

Das Fünf-Sterne Hotel Dreams Tulum Resort & Spa überzeugt seine Gäste mit kolonial eingerichteten Zimmern, verschiedenen Gourmetrestaurants und einem großen Wellnessbereich. Die Geschichtsinteressierten unter den frisch Vermählten können einen Ausflug zur Mayaruine Kukulkan-Pyramide unternehmen und Bade-Fans die Meereswelt vor der Küste Mexikos im Rahmen einer Schnorchel-Tour erkunden.

+ Das Dreams Tulum Resort & Spa in Mexiko. © Dreams Tulum Resort & Spa

Schon von zu Hause aus kann das " Honeymoon-Paket" mit Champagner, Frühstück im Bett und einem privaten Dinner am Strand gebucht werden. Urlauber zeigen sich begeistert: "Super Hotel für Zweisamkeit und um einfach mal die Seele baumeln zu lassen!"

In der Stadt, die niemals schläft: Hotel Riu Plaza New York Times Square ****, USA

Unvergessliche Flitterwochen können Verliebte nicht nur an einem weißen Strand, sondern auch in New York verbringen. Neben "Central Park" und "Empire State Building" erwarten die frisch Vermählten Musicals, romantische Cafés und zahlreiche Adressen für das ein oder andere Candle-Light-Dinner.

+ Das Hotel Riu Plaza New York Times Square. © Hotel Riu Plaza New York Times Square

Das Hotel Riu Plaza New York Times Square liegt direkt im Zentrum der Metropole, nur wenige Minuten von der Shopping-Meile "Fifth Avenue" entfernt. Verliebte können auf Wunsch ein Upgrade in eine Junior-Suite oder sogar die Präsidenten-Suite buchen. Sie besteht aus drei Zimmern, einem King-Size-Bett und einer Badewanne mit Massagefunktion.

Hier ist Tradition modern: Romantik Hotel Bären Dürrenroth ***, Schweiz

Drei historische Bauten im wildromantischen Emmental in der Schweiz bilden das Romantik Hotel Bären in Dürrenroth. Hier können sich Ehepaare auf individuell eingerichtete Suiten freuen: So verspricht die Romantik-Suite kuschelige Stunden vor dem Kamin und die floral eingerichtete Rosen-Suite befindet sich in einem ehemaligen Gewölbekeller aus dem 17. Jahrhundert.

+ Das Romantik Hotel Bären Dürrenroth in der Schweiz. © Romantik Hotel Bären Dür renroth

Spezielle Arrangements mit kulinarischen Überraschungen für Zwei runden das Romantik-Paket ab und auch an einem privaten Wellness-Bereich fehlt es nicht. Bereits dort gewesene Urlauber betonen: "Super geeignet zum Entspannen zu zweit."

