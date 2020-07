Pünktlichkeit: Deutsche Bahn verfehlt eigene Ziele - an diesen Bahnhöfen gibt es die meisten Verspätungen

Die Deutsche Bahn hat 2019 ihr eigenes Pünktlichkeitsziel verfehlt, wie ein Bericht der Bundesregierung zeigt. An diesen Bahnhöfen gibt es die meisten Verspätungen.

Die (Un-)Pünktlichkeit der Deutschen Bahn* ist immer wieder Thema.

Im letzten Jahr konnte die DB ihre selbstgesteckten Ziele nicht erreichen.

nicht erreichen. Die Bundesregierung hat die offiziellen Zahlen zusammengefasst.

Pünktlichkeit wird stets als deutsche Tugend beschrieben. Nur leider schaffte es ausgerechnet die Deutsche Bahn nicht, die eigenen Ziele fürs Jahr 2019 einzuhalten. Wie ein Bericht der Bundesregierung aufzeigt, waren nur 75,9 Prozent der Züge pünktlich - wobei ein Zug für die Deutsche Bahn auch als pünktlich gilt, wenn er weniger als sechs Minuten zu spät ist. Im Umkehrschluss waren 24,1 Prozent der Züge im letzten Jahr mehr als sechs Minuten Verspätung hatten. Das Ziel der Deutschen Bahn war eine Pünktlichkeit von 82 Prozent.

Pünktlichkeit der Deutschen Bahn: Nahverkehr hui, Fernverkehr pfui

Der Bericht der Bundesregierung hat sich vor allem auf die Verlässlichkeit des Schienenverkehrs an Knotenbahnhöfen fokussiert - also unter anderem Hamburg, Frankfurt, Berlin und München. Beim Fernverkehr können nur an drei Bahnhöfen die Pünktlichkeitsziele eingehalten werden - davon alle in der Hauptstadt: in Berlin Gesundbrunnen (IC mit 85,7 Prozent Pünktlichkeit), in Berlin Südkreuz (ICE mit 84,5 Prozent Pünktlichkeit) und in Berlin Hbf (IC mit 82,2 Prozent und ICE mit 83,2 Prozent Pünktlichkeit).

Am anderen Ende der Skala befindet sich der Hauptbahnhof in Köln: Hier war der IC im Jahr 2019 nur zu 60,3 Prozent pünktlich. Das heißt, zu 39,7 Prozent war er unpünktlich. Knapp dahinter befindet sich der Bahnhof in Hamburg-Altona, wo nur 60,6 Prozent der Züge weniger als sechs Minuten Verspätung hatten. Am Münchner Hauptbahnhof wurden die Ziele ebenfalls nicht erreicht: 72 Prozent Pünktlichkeit bei den ICs und 71,1 Prozent Pünktlichkeit bei den ICEs.

Beim Nahverkehr, der Regionalverkehr und S-Bahnen umfasst, fällt die Quote deutlich besser aus, hier schafften es alle 20 aufgelisteten Bahnhöfe, die Ziele zu erreichen. Am pünktlichsten sind die Züge hier ebenfalls in Bahnhöfen in Berlin: 97,6 Prozent Pünktlichkeit in Berlin Gesundbrunnen und 97,3 Prozent Pünktlichkeit in Ostkreuz. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Deutsche Bahn: So (un)-pünktlich war die Bahn 2019 an den wichtigsten Bahnhöfen

Bahnhof Pünktlichkeit IC Pünktlichkeit ICE Pünktlichkeit Nahverkehr Hamburg-Altona 60,7 Prozent 60,6 Prozent 96,0 Prozent Hamburg Hbf 69,0 Prozent 73,9 Prozent 96,0 Prozent Berlin Gesundbrunnen 85,7 Prozent 75,4 Prozent 97,6 Prozent Berlin Hbf 82,8 Prozent 83,2 Prozent 96,6 Prozent Berlin Südkreuz 75,5 Prozent 84,5 Prozent 96,3 Prozent Essen Hbf 63,0 Prozent 75,3 Prozent 90,8 Prozent Frankfurt (M) Hbf 63,2 Prozent 72,0 Prozent 91,0 Prozent Bremen Hbf 74,9 Prozent 78,5 Prozent 88,3 Prozent Hannover Hbf 81,4 Prozent 72,1 Prozent 93,3 Prozent Düsseldorf Hbf 66,5 Prozent 74,5 Prozent 89,8 Prozent Köln Hbf 60,3 Prozent 71,8 Prozent 90,0 Prozent München Hbf 72,0 Prozent 71,1 Prozent 91,8 Prozent München Ost 77,3 Prozent 71,4 Prozent 92,6 Prozent München-Pasing 80,4 Prozent 80,6 Prozent 91,5 Prozent Nürnberg Hbf 69,4 Prozent 80,7 Prozent 93,9 Prozent Stuttgart Hbf 72,7 Prozent 68,0 Prozent 92,7 Prozent Berlin Alexanderplatz / / 97,0 Prozent Berlin-Friedrichstraße / / 97,0 Prozent Berlin Ostkreuz / / 97,3 Prozent München Marienplatz / / 93,3 Prozent

