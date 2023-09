Flut in Griechenland: Wie sich Reisende bei Hochwasser verhalten sollten

Von: Franziska Kaindl

Griechenland ist aktuell von starken Überschwemmungen betroffen. Wer sich als Tourist in der Gegend aufhält, sollte sich über die Verhaltensregeln informieren.

Erst mussten Feuerwehrleute in Griechenland wochenlang massive Waldbrände bekämpfen – da sorgte letzte Woche ein schweres Sturmtief für die nächste Naturkatastrophe. Ganze Dörfer und Städte wurden vom Starkregen überschwemmt, der eine Niederschlagsmenge von teils mehr als 700 Liter pro Quadratmeter in weniger als 24 Stunden mit sich zog, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete. 15 Tote hatten die Fluten bisher zur Folge, immer noch werden einige Menschen vermisst.

Griechenland: Welche Regionen sind von der Flut betroffen?

Griechenlands ist auch im September noch ein beliebtes Reiseland, warum auch Touristen vor Ort vorsichtig sein sollten. Aktuelle Informationen zur Lage erhalten Sie auf den Seiten des Auswärtigen Amtes sowie des griechischen Zivilschutzes.

Das Hochwasser in Griechenland hat zahlreiche Häuser überschwemmt. © Vaggelis Kousioras/dpa

Ersteres warnt weiterhin vor einer erhöhten Überschwemmungsgefahr in einigen Regionen. In der Region Magnisia soll es außerdem bis auf Weiteres eine allgemeine Ausgangssperre geben – allen voran in den Gebieten um das Dorf Portaria und die Hafenstadt Volos sowie um den Berg Pilion. Je nach Wetterlage wird diese von Tag zu Tag verlängert. Die Gebirgsstraßen in der gesamten Region seien ebenfalls gesperrt. Weitere vom Unwetter betroffene Regionen sind Thessalien, Zentralmakedonien und die Inselgruppe der Sporaden.

Wie sollten sich Reisende bei Hochwasser verhalten?

Ist die Urlaubsregion von Überschwemmungen betroffen, gelten bestimmte Verhaltensregeln für Touristen und Einheimische. Das Auswärtige Amt, der griechische Zivilschutz und die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V.) geben folgende Hinweise:

Verlassen Sie bei Überschwemmungen nicht das Gebäude und vermeiden Sie es, sich in Kellerräumen aufzuhalten. Begeben Sie sich stattdessen in die oberste Etage des Hauses oder der Wohnung.

Wer sich während einer Überschwemmung draußen aufhält, sollte sich von Sturzfluten und Stromleitungen fernhalten.

Mit dem (Miet)-Auto unterwegs? Fahren Sie nicht durch überschwemmte Straßen, da Sie den Straßenverlauf und tief überflutete Stellen nicht erkennen können. Besonders Unterführungen sind zu meiden.

Wenn Ihr Auto sich nicht mehr fortbewegen kann, verlassen Sie es, bevor es von den Fluten mitgerissen wird – zum Beispiel durch ein heruntergelassenes Fenster. Wenn das Wasser schon zu hoch ist, klettern Sie auf das Autodach und warten dort auf Hilfe.

Halten Sie sich von Gebieten fern, in denen es bereits zu Erdrutschen gekommen ist.

Wenn Sie von den Fluten betroffen sind, kontaktieren Sie die Notrufnummern 112 oder 199 (griechische Feuerwehr).

Bleiben Sie mobil erreichbar, indem Sie auf Ihrem Smartphone die Option, Notfallbenachrichtigungen zu erhalten, aktivieren.

Wichtige und hilfreiche Utensilien während einer Überschwemmung: Campingkocher, vom Strom unabhängige Heizgeräte, batteriebetriebenes Radio, Verbandskasten.