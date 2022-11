Achtung, Taschendiebe – hier ist die Gefahr für Urlauber am größten

Von: Anna Heyers

Die Metropolen Europas bieten einzigartige Sehenswürdigkeiten. Doch leider lauern in den Menschenmengen auch Taschendiebe. Deshalb sollte man hier sehr wachsam sein.

Riesige Plätze, prächtige Bauten, historische Wahrzeichen – die wichtigsten Städte in Europa haben in Sachen Sehenswürdigkeiten einiges zu bieten. Doch zu sehr sollte man sich hier – trotz Ferien – nicht ablenken lassen. Schließlich treiben sich gerade in größeren Menschenmengen auch Taschendiebe gern herum. Hier die Orte, wo Sie beim nächsten europäischen Städtetrip am besten immer aufmerksam bleiben sollten.

Taschendiebe in Aktion – britische Analyse zeigt, wo das Risiko am größten ist

Das Preisvergleichsportal Money.co.uk hat Beschwerden über Taschendiebstahl auf Tripadvisor, einer Online-Bewertungsplattform, analysiert. Dabei fanden die Mitarbeiter heraus, dass das Risiko von Langfingern erwischt zu werden, bei den folgenden zehn Touristen-Attraktionen besonders hoch ist:

La Rambla, Barcelona: 3.271 Beschwerden Eiffelturm, Paris: 2.569 Beschwerden Trevi-Brunnen, Rom: 2.206 Beschwerden Karlsbrücke, Prag: 1.081 Beschwerden Sacré-Cœr, Paris: 914 Beschwerden Kolosseum, Rom: 666 Beschwerden Altstädter Ring, Prag: 646 Beschwerden Louvre, Paris: 598 Beschwerden Notre-Dame, Paris: 408 Beschwerden Sagrada Família, Barcelona: 407 Beschwerden

Spanien an der Spitze der Taschendieb-Skala

La Rambla, die Flaniermeile in Barcelona und Platz eins auf der unrühmlichen Liste, ist bei Touristen gerade in den Sommermonaten sehr beliebt. Aber auch außerhalb der Hauptsaison sind die Wege zwischen den Statuen, Geschäften und dem Blumenmarkt häufig voll mit Menschen. Davon profitieren Taschendiebinnen und Taschendiebe, die sich im dichten Gedrängel zum Beispiel Portemonnaies, Handy oder Kameras aneignen.

Ebenfalls in Barcelona erhebt sich die Sagrada Família über die Dächer der Stadt. An der detailverliebten Kathedrale des berühmten Baumeisters Antoni Gaudí wird schon seit nunmehr 140 Jahren gebaut. Ihre Fassade und die verschiedenen Baustile ziehen jedes Jahr Tausende Interessierte an. 2026 soll sie endgültig fertig werden – ein Ende der Beschwerden über Taschendiebstähle wird das jedoch wohl nicht bedeuten.

Paradies für Taschendiebe: Paris

Frankreichs Hauptstadt taucht gleich viermal in der Analyse auf. Ein trauriger Rekord. Besonders aufmerksam sollte man auf dem Weg von der U-Bahn zum Eiffelturm sein. Denn obwohl der Polizei laut Money.co.uk 2019 ein großer Schlag gegen eine organisierte Diebesbande gelang, kommt es um die Hauptstraße herum immer noch zu Diebstählen.

Wer abgelenkt ist, durch einen Automaten oder beim Foto machen, ist ein leichtes Opfer für den Taschendieb. © stock&people/Imago

Neben dem Eiffelturm gehört auch Sacré-Cœur zu den absoluten Top-Sehenswürdigkeiten in Paris. Gerade auf der Aussichtsplattform, mit bestem Blick über die französische Metropole, sollten Urlauber ihr Wertsachen gut im Blick behalten. 914 User beschwerten sich schließlich auf Tripadvisor über Taschendiebe an der Basilika.

Verstärkter Polizeieinsatz am Louvre

Das Museum in Paris wird von rund zehn Millionen Menschen pro Jahr besucht und gehört mit 60.000 Quadratmetern zu den drei größten der Welt. Leider ist es aber auch ein beliebter Treffpunkt für Taschendiebinnen und -diebe. Allein bei Tripadvisor beschwerten sich 598 Besucher über den Verlust ihrer Wertsachen – doch die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. Da der Louvre zu den beliebtesten Attraktionen der Stadt zählt, wird hier jetzt die Polizeipräsenz aufgestockt. Die Uniformierten patrouillieren den Vorplatz und sollen so die Kleinkriminellen abschrecken.

Traumziel für Taschendiebe: Notre-Dame an der Seine

2019 brannte die weiße Kathedrale an der Seine fast vollständig ab. Seitdem wird Notre-Dame wieder Stück für Stück instand gesetzt und restauriert. Touristen, die sich den Wiederaufbau beim nächsten Paris-Trip anschauen möchten, sollten Handy und Handtasche besonders gut festhalten und die Kamera am besten mit einem Handgelenkgurt sichern. Taschendiebinnen und -diebe nutzen nämlich gern jede Ablenkung aus, um an ihre Beute zu kommen.

Lohnende Geschäfte am Trevi-Brunnen in Rom

Nach Rom zurückkehren, sich verlieben oder vielleicht sogar eine Heirat? Klappt ganz sicher für diejenigen, die eine bis drei Münzen in Italiens wohl berühmtesten Brunnen werfen – zumindest laut einer Legende. Ob das nun stimmt oder nicht: Es landen täglich gut Tausend Euro im Wasser des Trevi-Brunnens. Um an den Rand zu kommen, muss man sich mitunter schon sehr nach vorne drängeln. Bessere Bedingungen für geschickte Finger gibt es kaum. Aus dem Grund tummeln sich hier besonders viele Langfinger. Sie versuchen nicht nur, das Geld vom Grund des Brunnens zu stibitzen, sondern erleichtern auf dem Weg dahin noch die umstehenden Menschen um ihre Wertsachen.

Schnapszahl für das Kolosseum: mehr als 600 Beschwerden

Auch Italien ist zweimal unter den Top Ten vertreten: 666 Beschwerden fielen Money.co.uk bei den Bewertungen des Amphitheaters auf. Das Kolosseum ist das größte seiner Art, knapp 2.000 Jahre alt und dafür noch sehr gut erhalten. Grund genug für zahlreiche Besucher, die mit gezückten Kameras durch die Gänge und Bögen streifen oder zum Beispiel an hier stattfindenden Konzerten teilnehmen. Leider wissen das auch Taschendiebinnen und Taschendiebe, die sich an unaufmerksamen Besuchern bereichern.

Machen Sie es Langfingern so schwer wie möglich Zur Geldaufbewahrung sollten Sie zu Brustbeuteln, Gürteln mit Geldfach oder unter der Kleidung getragenen Bauchtaschen greifen. Zugegeben, sie sind nicht besonders schick, schützen aber vor allzu aufdringlichen Fingern im Gewühl. Beutel oder Handtaschen tragen Sie am besten nicht locker über eine Schulter, sondern lieber quer über den Körper. Extra-Tipp: Bankkarte und Bargeld am besten an zwei verschiedenen Orten aufbewahren. So ist nicht gleich alles verloren.

Aufgepasst in Tschechien: Gedränge in Prag

Sowohl die Karlsbrücke (Platz 4) als auch der Altstädter Ring (Platz 7) haben es in der Analyse des Vergleichsportals unter die Top Ten geschafft. Die Statuen auf der Brücke und das bewegliche Glockenspiel des Alten Rathauses sind echte Publikumsmagneten – und auch in der Diebesszene sehr bekannt. Taschendieben bieten sich hier zahlreiche Chancen, um unvorsichtigen Urlauberinnen und Urlaubern das Geld sprichwörtlich aus der Tasche zu ziehen.

Schilder wie dieses warnen oft im Ausland vor Taschendieben. Angebracht sind sie in der Nähe von bekannten Sehenswürdigkeiten. (Symbolfoto) © imagebroker/Imago

Taschendiebe nutzen Warnschilder aus

Eigentlich sollen die an Sehenswürdigkeiten angebrachten Spezial-Schilder vor Taschendieben warnen. Diese nutzen die Hinweise allerdings für einen gemeinen Trick und wissen am Ende, wo ihre Opfer die Wertsachen aufbewahren. Ein guter Tipp hier: Am besten widerstehen Touristen vor den Schildern der Versuchung, nach dem Handy oder der Geldbörse zu tasten.

Man sollte sich von dieser Liste jedoch nicht abschrecken lassen. Urlaub in den Metropolen Europas ist nicht ohne Grund so beliebt – trotz der schwarzen Taschendieb-Schafe. Von Deutschland sind viele der Städte dazu auch noch bequem zu erreichen. Ob mit Bahn oder Flugzeug müssen Sie entscheiden, einen guten Überblick gibt aber der Preisvergleich auf ADAC-Basis.