Günstiger Zug fahren: fünf Tipps für den Ticketkauf

Von: Laura Knops

Teilen

Mit dem Zug zu fahren muss nicht teuer sein: Wer Sparpreise und Sonderangebote nutzt, kann einiges sparen. Mit welchen Tipps Sie günstig quer durchs Land fahren können.

In den Ferien verreisen viele Menschen mit dem Auto oder Flugzeug. Dabei ist das Reisen mit der Bahn deutlich umweltfreundlicher und zudem bequemer. Wie Sie in diesem Sommer an günstige Bahntickets kommen, erfahren Sie hier.

Günstige Zugtickets: Die beste Angebote finden

Mit den Angeboten und Sparpreisen der Deutschen Bahn fährt man in diesem Jahr günstig in den Urlaub. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Auch wenn die Deutsche Bahn (DB) unter Reisenden nicht den besten Ruf hat, lohnt sich der Kauf eines Zugtickets, um in den Urlaub zu fahren. Nicht nur das Klima profitiert von der Entscheidung für die Bahn. Zugfahren kann zudem deutlich günstiger sein als die Reise mit dem Auto oder dem Flugzeug. Damit das so ist, sollten Urlauber bei der Wahl der Tickets jedoch ein paar Dinge beachten.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Kreuzfahrt-Urlaub: Unschöne Wahrheiten, die alle kennen sollten Fotostrecke ansehen

Die Suche nach einem günstigen Bahnticket muss nicht kompliziert sein. Wer weiß, wie, wann und wo er nach Angeboten und passenden Zugverbindungen suchen muss, findet im Handumdrehen ein Ticket.

Sonderangebote : In diesem Sommer lockt die Bahn gleich mit einem neuen Angebot. Reiselustige können beispielsweise mit dem Deutschlandticket für gerade einmal 49 Euro (pro Person) monatlich mit allen Regionalbahnen durch Deutschland – und manchmal sogar bis ins Ausland – reisen. Praktisch: Mit diesem Ticket sind vor Ort auch die öffentlichen Verkehrsmittel abgedeckt.

: In diesem Sommer lockt die Bahn gleich mit einem neuen Angebot. Reiselustige können beispielsweise mit dem Deutschlandticket für gerade einmal 49 Euro (pro Person) monatlich mit allen Regionalbahnen durch Deutschland – und manchmal sogar bis ins Ausland – reisen. Praktisch: Mit diesem Ticket sind vor Ort auch die öffentlichen Verkehrsmittel abgedeckt. Bahncard : Mit der BahnCard 25 sowie der BahnCard 50 erhalten Sie auf alle gebuchte Tickets einen Rabatt von 25 beziehungsweise 50 Prozent. Wer die Karten mit den Sparpreisen kombiniert, kann so besonders günstig reisen.

: Mit der BahnCard 25 sowie der BahnCard 50 erhalten Sie auf alle gebuchte Tickets einen Rabatt von 25 beziehungsweise 50 Prozent. Wer die Karten mit den Sparpreisen kombiniert, kann so besonders günstig reisen. Spar- und Super-Sparpreise : Um den günstigsten Sparpreis zu finden, sollten Reisende sich zunächst einen Überblick über alle Spar-Angebote der DB schaffen. Neben den bekannten Super- und Spartickets gibt es alternativ auch Ländertickets (ab 22 Euro), Gruppen-Sparpreise (ab sechs Personen) und das Quer-durchs-land-Ticket (ab 42 Euro für fünf Personen). Nutzen Sie dazu die „Bestpreissuche“ auf der offiziellen Seite der Deutschen Bahn.

: Um den günstigsten Sparpreis zu finden, sollten Reisende sich zunächst einen Überblick über alle Spar-Angebote der DB schaffen. Neben den bekannten Super- und Spartickets gibt es alternativ auch Ländertickets (ab 22 Euro), Gruppen-Sparpreise (ab sechs Personen) und das Quer-durchs-land-Ticket (ab 42 Euro für fünf Personen). Nutzen Sie dazu die „Bestpreissuche“ auf der offiziellen Seite der Deutschen Bahn. Buchungszeitpunkt : Um von den günstigen Sparpreisen zu profitieren, sollten Urlauber rechtzeitig buchen. Denn für diese Tickets gibt es nur ein begrenztes Kontingent. Etwa sechs Monate sind die Fahrkarten vorab erhältlich. Wer kurzfristig bucht, muss daher in der Regel deutlich mehr zahlen.

: Um von den günstigen Sparpreisen zu profitieren, sollten Urlauber rechtzeitig buchen. Denn für diese Tickets gibt es nur ein begrenztes Kontingent. Etwa sechs Monate sind die Fahrkarten vorab erhältlich. Wer kurzfristig bucht, muss daher in der Regel deutlich mehr zahlen. Mitfahrgelegenheiten für die Bahn: Sie sind alleine unterwegs, aber wollen trotzdem sparen? Buchen Sie ein Gruppenticket und suchen Sie Mitfahrer, mit denen Sie den Preis teilen können.