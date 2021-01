Reisen 2021 nur noch für Corona-Geimpfte? Experten mit klarer Prognose

Wird Reisen künftig ein Privileg für Corona-Geimpfte sein? Eine Umfrage offenbart, das Reise-Experten diese These nicht für unwahrscheinlich halten.

Von Urlaub können wir aktuell nur träumen – und doch geben Reise-Experten Hoffnung, auf eine normale Reise-Saison ab Pfingsten*, jedoch spätestens im Sommer. Wenn es dann einmal so weit ist und beliebte Urlaubsdestinationen ihre Pforten für Touristen wieder öffnen, könnte sich das Reisen vielleicht stark verändert haben.

70 Prozent der Reise-Experten rechnet mit Vorteilen für Corona-Geimpfte

Ein Aspekt, der nun von vielen Politikern und auch Reiseveranstaltern diskutiert wird, ist die Aufhebung von Beschränkungen für Corona-Geimpfte. Während in Deutschland eine generelle Impfpflicht abgelehnt wird, fürchten viele eine Impfpflicht durch die Hintertür: Vor allem Hotels und Fluggesellschaften könnten die Corona-Impfung zur Voraussetzung für eine Buchung machen. Eine Befragung unter Touristikern zeigt: Diese Befürchtung ist gar nicht so unbegründet.

So hat eine Umfrage des Branchenmagazins reisevor9.de unter 1.300 Touristikern Folgendes ergeben: 70 Prozent der Befragten befürchten, dass das Reisen bis zur Bewältigung der Corona-Pandemie weltweit den Geimpften vorbehalten sein könnte. Zwei Drittel der Reise-Experten geht von einer europaweiten Regelung aus, die Reisen für Immunisierte bald wieder möglich machen wird. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat diesbezüglich bereits einen Vorstoß gewagt und gegenüber der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ein einheitliches Impfzertifikat gefordert. Die Frage eines europäischen Corona-Impfpasses wird nun am Donnerstag Thema beim EU-Videogipfel sein.

Nur noch mit Corona-Impfung in Hotel und Flugzeug? Das sagen Reise-Experten

Nach Ansicht der Reise-Experten werden vor allem Fluggesellschaften mit der Idee einer Impfpflicht liebäugeln. 67 Prozent der Befragten in der reisevor9-Umfrage gehen davon aus, dass bald nur noch Geimpfte an Bord dürfen. Die australische Airline Qantas hat zum Beispiel schon vor Wochen seine Pläne verraten, eine Impfpflicht für Interkontinentalflüge einzuführen. Aufgrund der Vertragsfreiheit steht es Fluggesellschaften zu, bestimmten Personen den Zutritt zu verweigern. Auch Hotels dürften dementsprechend Kunden ablehnen – 47 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass es dazu kommen wird. Wie sich der Corona-Impfstoff letztendlich auf das Reisen auswirkt, wird sich wohl in den kommenden Wochen herauskristallisieren. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

