Wenn Sie diese Tipps zur Buchung beachten, fällt die Urlaubsreise 2021 nicht ins Wasser

Auch 2021 beherrscht Corona die Reise- und Tourismusbranche. Doch wer ein paar Kniffe kennt, muss im Sommer nicht in den Camper steigen.

Reisen in Corona-Zeiten will gut überlegt sein. So sollten hohe Covid-Fallzahlen in jedem Fall von einer Reise absehen lassen. Doch entwickeln sich die Inzidenzwerte positiv und meldet das Reiseziel nur wenige Krankheitsfälle, steht dem Reiseglück nichts im Wege – sollte man meinen. Denn die Situation kann sich schnell ändern, was die Reiseplanung zur Herausforderung macht. Doch es gibt Hilfestellung: So informiert der ADAC über die Fallstricke, die eine Buchung aktuell mit sich bringen kann. Entsprechend sollte man ein paar Dinge beachten, bevor man mit der Reisebuchung beginnt.

Damit der Tapetenwechsel 2021 gelingt, sollten Sie folgende Tipps bei der Reisebuchung beherzigen:

Information über das Reiseland einholen : Sind die Grenzen überhaupt offen? Muss ich nach der Einreise in Quarantäne? Welche Hygieneschutzmaßnahmen muss ich im Reiseland einhalten? Der erste Schritt vor einer Reisebuchung ist, sich über die aktuelle Situation im Wunschland Informationen einzuholen. Bali etwa hat die Grenzen für ausländische Touristen immer noch nicht geöffnet, eventuell ist der Tourismus dort aber bald in sogenannten „grünen Zonen“ wieder möglich. Wichtige Infos finden Sie unter anderem auf der Website des Deutschen Auswärtigen Amtes.

: Sind die Grenzen überhaupt offen? Muss ich nach der Einreise in Quarantäne? Welche Hygieneschutzmaßnahmen muss ich im Reiseland einhalten? Der erste Schritt vor einer Reisebuchung ist, sich über die aktuelle Situation im Wunschland Informationen einzuholen. Bali etwa hat die Grenzen für ausländische Touristen immer noch nicht geöffnet, eventuell ist der Tourismus dort aber bald in sogenannten „grünen Zonen“ wieder möglich. Wichtige Infos finden Sie unter anderem auf der Website des Deutschen Auswärtigen Amtes. Quarantäne beachten : Nicht nur eine etwaige Quarantäne im Reiseland, auch die Quarantäne-Bestimmungen bei der Rückkehr sollten Sie auf dem Schirm haben. So gelten bei der Rückkehr nach Deutschland aus einem Risikogebiet Quarantäneregelungen. Diese können zu Problemen führen, wenn Sie etwa nach dem Urlaub wieder in die Arbeit müssen. In einem solchen Fall kann der Arbeitgeber die Lohn- oder Gehaltsfortzahlung einstellen, wenn Sie wissentlich in ein Risikogebiet gereist sind.

: Nicht nur eine etwaige Quarantäne im Reiseland, auch die Quarantäne-Bestimmungen bei der Rückkehr sollten Sie auf dem Schirm haben. So gelten bei der Rückkehr nach Deutschland aus einem Risikogebiet Quarantäneregelungen. Diese können zu Problemen führen, wenn Sie etwa nach dem Urlaub wieder in die Arbeit müssen. In einem solchen Fall kann der Arbeitgeber die Lohn- oder Gehaltsfortzahlung einstellen, wenn Sie wissentlich in ein Risikogebiet gereist sind. Frühbucherrabatte hinterfragen : Sie klingen auf den ersten Blick hervorragend, doch in diesen besonderen Zeiten sollte man bei Frühbucherrabatten nicht unbedacht zuschlagen. Prüfen Sie zuerst die Möglichkeiten eines kostenfreien Reiserücktritts.

: Sie klingen auf den ersten Blick hervorragend, doch in diesen besonderen Zeiten sollte man bei Frühbucherrabatten nicht unbedacht zuschlagen. Prüfen Sie zuerst die Möglichkeiten eines kostenfreien Reiserücktritts. Besonderes Augenmerk auf Storno- und Umbuchungsmöglichkeiten : Wenn Sie jetzt überlegen, eine Reise oder eine Unterkunft zu buchen, achten Sie genau auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) des Anbieters, rät der ADAC. Dort sind die Stornobedingungen enthalten. Wichtig sei vor allem, ob und bis wann die Buchung kostenlos stornierbar ist. Außerdem lohnt sich die Frage nach einer möglichen Buchung von Stornierungspaketen. Um ganz sicher zu gehen, können Sie sich eine schriftliche Bestätigung vom Veranstalter geben lassen mit der Information, dass und unter welchen Bedingungen die konkret gebuchte Reise kostenlos storniert werden kann.

: Wenn Sie jetzt überlegen, eine Reise oder eine Unterkunft zu buchen, achten Sie genau auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) des Anbieters, rät der ADAC. Dort sind die Stornobedingungen enthalten. Wichtig sei vor allem, ob und bis wann die Buchung kostenlos stornierbar ist. Außerdem lohnt sich die Frage nach einer möglichen Buchung von Stornierungspaketen. Um ganz sicher zu gehen, können Sie sich eine schriftliche Bestätigung vom Veranstalter geben lassen mit der Information, dass und unter welchen Bedingungen die konkret gebuchte Reise kostenlos storniert werden kann. Pauschal- statt Individualreise? Pauschalreisen können in der Regel kostenlos storniert werden, wenn außergewöhnliche Umstände zum Tragen kommen. Dies ist etwa bei weiteren Corona-Wellen und damit verbundenen Lockdowns der Fall. Ein weiterer Vorteil ist dem ADAC zufolge, dass Im Falle einer Insolvenz des Reiseveranstalters Pauschalreisen immer gesetzlich abgesichert sind. Bei individuell zusammengestellten Reisen dagegen müssen Sie sich im Fall einer Stornierung mit mehreren Parteien einigen. Das kann deshalb zu Problemen führen, weil Sie keinen Anspruch auf kostenfreien Reiserücktritt haben, wenn die Anbieter die Leistung erbringen können – sei es die Hotelübernachtung oder die Vermietung eines Autos. Wer eine Individualreise bevorzugt, sollte mit den Anbietern individuelle Storno- oder Umbuchungsregelungen aushandeln und sich diese schriftlich bestätigen lassen.

