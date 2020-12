Nicht reisen, sondern auswandern: Hier wollen die Deutschen am liebsten für immer bleiben

Eine aktuelle Auswertung zeigt, wohin Deutsche und Menschen aus aller Welt am liebsten auswandern würden. Anders als erwartet, sind es nicht die sonnigen Domizile.

Ein Tag am sonnigen Strand oder auf einer paradiesischen Insel* lässt Urlauber schon mal ans Auswandern denken. Wer will schließlich nicht täglich unter Palmen aufwachen? Die Realität sieht in der Tat ganz anders aus. Die meisten Menschen – inklusive Deutsche – wollen gar nicht dorthin, wo am meisten die Sonne scheint.

Statt reisen, gleich umziehen: Das sind die beliebstesten Länder für Auswanderer

Eine Landkarte des Finanzdienstleisters Remitly zeigt auf Basis von Google-Suchdaten für 100 Länder, wohin Menschen aus aller Welt am liebsten auswandern würden. Als – vielleicht mehr oder weniger überraschender – Spitzenreiter konnte sich Kanada positionieren. Zahlreiche Nationalparks und einzigartige Landschaften gepaart mit viel Sicherheit und geringer Arbeitslosenquote machen das Land zu einem attraktiven Wohnwort. So landete Kanada bei insgesamt 30 Ländern auf der Pole-Position – darunter bei Frankreich, Mexiko, Indien, Südafrika und Großbritannien.

Zweitliebstes Auswanderer-Land ist Japan. Menschen aus 13 Ländern – unter anderem Kanadier, US-Amerikaner und Australier – wollen in der Inselnation im Pazifik leben. Den dritten Platz belegt Spanien. Hier wollen vor allem Einwohner aus anderen spanischsprachigen Ländern wie Ecuador, Peru, Chile, Kolumbien oder Argentinien leben. Aber auch Menschen aus Schweden und Finnland sind von Spanien fasziniert und wollen dorthin auswandern.

Auswandern: Hier wollen die Deutschen am liebsten leben

Und wie sieht es mit den Deutschen aus? Die wollen nur einmal über die Grenze im Süden: Unser Nachbarland Schweiz ist laut Google-Suchanfragen das beliebteste Ziel von Auswanderern hierzulande. Die Schweizer wollen umgekehrt am liebsten in Deutschland leben. Ihnen gleichtun wollen es die Menschen aus Polen, Tschechien, Rumänien, Albanien, Bulgarien, Griechenland und der Türkei. Auch hier liegt Deutschland an der Spitzenposition als Auswanderer-Destination und belegt damit im ganzen Ranking den vierten Platz.

Aber es gibt auch überraschende Ergebnisse: Laut der Karte wollen Russen am liebsten in die USA, während Neuseeländer mit den Fidschi-Inseln liebäugeln. Sehr viele Einwohner aus südafrikanischen Ländern wollen nach Kanada – darunter Menschen aus Namibia, Botswana und Simbabwe. Auch die Bewohner auf Madagaskar finden Kanada attraktiv. Auswanderfreudige aus Japan wollen hingegen in Großbritannien leben. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

