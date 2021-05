Reisen ins Risiko-Gebiet: Diese Regeln gelten für den Sommer-Urlaub

Trotz Corona-Pandemie in den Urlaub – in einige Länder ist eine Reise möglich. (Symbolbild).

Risiko- und Hochinzidenz-Gebiete

Trotz Risiko- und Hochinzidenz-Gebiet ist Urlaub in zahlreichen EU-Ländern möglich. Durch einen PCR-Test nach der Rückreise können sie Urlauber von der Quarantäne freitesten.

Köln – Der Sommer naht und die Lust auf Urlaubsreisen steigt. Zwar besteht für alle Rückreisen nach Deutschland eine generelle Testpflicht, allerdings können sich Flugreisende aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten von der Quarantäne-Pflicht freitesten. Wer in einem Risikogebiet Urlaub gemacht hat muss, zusätzlich zum generellen Test vor dem Flug, bei der Ankunft in Deutschland einen PCR-Test durchführen lassen. Ist der Test negativ, entfällt die häusliche Isolierung.

Urlauber, die in einem Hochinzidenzgebiet waren, müssen zwar auch den Testnachweis vor Abflug vorlegen, dürfen den PCR-Test allerdings nicht direkt nach der Ankunft durchführen. Dieser darf erst fünf Tage später gemacht werden, solange müssen sich die Reisenden in Quarantäne begeben. Wer in einem Virusvarianten-Gebiet Urlaub gemacht hat, kann sich generell nicht freitesten und muss nach der Rückreise nach Deutschland in die Isolierung. Welche Länder als Risikogebiet und Hochinzidenzgebiet eingestuft sind und wo aktuell ein Sommer-Urlaub möglich ist*, berichtet 24RHEIN*.