Flughafen Memmingen – Reisen macht die Welt bunter. © Flughafen Memmingen

Flughafen vor der Haustüre – Jetzt können Sie ab Memmingen zu über 50 Zielen in 24 Länder fliegen. Entdecken Sie jetzt alle Destinationen für 2023.

Der beliebte Flughafen Memmingen westlich von München und Landsberg präsentiert sich als kleiner, feiner und sympathischer Airport direkt vor Ihrer Haustüre! Entdecken Sie jetzt das bunte Flugprogramm 2023 und freuen Sie sich auf spannende Destinationen. Ganz gleich, ob es in die Sonne, an den Strand oder in den Aktivurlaub gehen soll, beim Airport Memmingen wird jeder fündig.

Der Sommer kommt schneller als gedacht. Es empfiehlt sich deshalb, jetzt den nächsten Urlaub zu buchen!

Flughafen Memmingen: Ideal gelegen an der A96

Wie wäre es z. B. mit einem Guinness in Dublin oder der mediterranen Küche auf Korfu? Strandurlauber wie auch Städte- und Kulturliebhaber kommen ab Memmingen voll auf ihre Kosten. Ideal gelegen am Autobahnkreuz A7/A96, ist der Airport einfach und schnell erreichbar. Zudem sorgen günstiges Parken und kurze Wege für einen entspannten Urlaubsstart. Insgesamt fünf Fluggesellschaften bieten über 50 Ziele in 24 Ländern an. Das sind Spanien, Italien, Rumänien, Griechenland, Bulgarien, Georgien, Serbien, Frankreich, Malta, Portugal, Bosnien & Herzegowina, Israel, Irland, Lettland, Jordanien, England, Zypern, Kosovo, Polen, Kroatien, Moldawien, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien.

Airport Tour mit der ganzen Familie erleben – der Flughafen Memmingen

Wer die Flughafenwelt spannend findet, sollte bei einer Airport-Tour einen Blick hinter die Kulissen des Flughafens Memmingen werfen. Das ist für die ganze Familie ein Erlebnis, das jedes Fliegerherz höherschlagen lässt. Erleben Sie bei der rund zweistündigen Tour, was sonst nur Ihr Koffer „erlebt“ und lernen Sie die Flughafenfeuerwehr oder die spannende Geschichte des ehemaligen Militärflughafens kennen.

Flughafen in Memmingen: Beim Warten ganz entspannt genießen

Verkürzen Sie Ihre Wartezeit am Flughafen Memmingen mit dem umfangreichen Gastronomie-Angebot und seinen kulinarischen Spezialitäten. In den verschiedenen Bars, Restaurants und Biergärten kann man ganz entspannt auf seinen Abflug warten und dabei ein kühles Bier oder einen mit Liebe zubereiteten Kaffee genießen. Natürlich kommen auch hungrige Gäste nicht zu kurz. Passagieren wird empfohlen, die Gastronomieeinrichtungen nach der Sicherheits- und Passkontrolle zu nutzen, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Ein absolutes Muss: Travel Value & Duty Free

Direkt nach der Sicherheitskontrolle lädt der Travel Value & Duty Free Shop zur ausgiebigen Einkaufstour ein. Einen Großteil der Produkte aus dem breit gefächerten internationalen Sortiment erhalten Sie unabhängig von Ihrem Flugziel zu deutlich vergünstigten Duty-Free-Preisen. Im Sortiment: Parfums & Kosmetik, Spirituosen, Weine & Schaumweine, bayerische Biere, Süßwaren, Softdrinks, Zigaretten, Drogerieartikel, Souvenirs, Sonnenbrillen, Taschen & Kleinleder, Reiseführer, Zeitungen & Zeitschriften sowie Spielwaren. Passagiere, die aus der EU ausreisen oder auf die Kanarischen Inseln fliegen, können im Shop günstige Duty-Free-Zigaretten erwerben. KÖ