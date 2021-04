Reisen nach Kroatien trotz Corona: Was bei der Einreise gilt

Urlaub 2021

Kroatien bereit sich schon jetzt darauf vor, trotz Corona bald wieder viele Touristen zu begrüßen. Dazu wurden auch die Einreise-Regeln gelockert.

Der Tourismus spielt für die Wirtschaft Kroatiens eine große Rolle, da er rund 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Kein Wunder, dass die Regierung schnellstmöglich wieder Urlauber ins Land locken will. Dabei soll die Initiative „Stay Safe in Croatia“ helfen*. Das Label wird an Hotels und touristische Unterkünfte vergeben, die Gesundheits- und Hygienemaßnahmen umsetzen. Gleichzeitig sollen im Rahmen des Programms kostenlose Corona-Schnelltests angeboten werden. Aktuell ist die Corona-Lage in Kroatien aber noch kritisch. Aufgrund der hohen Infektionszahlen hat das Robert Koch-Institut das Land als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Das Auswärtige Amt rät von nicht notwendigen, touristischen Reisen ab.

Einreise nach Kroatien: Diese Regeln gelten aktuell für Urlauber

Generell ist allen Staatsangehörigen der EU die Einreise nach Kroatien erlaubt. Jeder muss bei der Einreise für die Dauer des Aufenthalts seine Kontaktdaten hinterlegen. Um an der Grenze Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt das kroatische Innenministerium, die Registrierung vorab online durchzuführen.

Seit dem 1. April genügt bei der Einreise ein negativer PCR- oder ein Antigen-Schnelltest* – eine Quarantänepflicht besteht somit nicht mehr. In Selbstisolation müssen sich nur diejenigen begeben, die bei der Einreise noch kein Testergebnis vorlegen können. Aber Achtung: Wer mit einem Antigen-Schnelltest einreist und länger als zehn Tage in Kroatien bleiben will, muss innerhalb von zehn Tagen nach Ausstellung des ersten Tests einen zweiten machen.

Personen, die mit einer Impfbescheinigung nach weisen können, dass sie vor mehr als 14 Tagen ihre zweite Dosis erhalten haben, dürfen sogar ohne Corona-Test nach Kroatien einreisen. Wer einen Einzeldosis-Impfstoff erhalten hat – wie zum Beispiel Johnson & Johnson –, darf auch nur mit einer Impfdosis einreisen, solange diese zwei Wochen her ist. Auch wer nachweisen kann, dass er innerhalb der letzten sechs Monate von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, darf ohne Test einreisen. Der Nachweis muss älter als elf Tage sein. Kinder unter sieben Jahren sind von der Testpflicht befreit.

Kroatien-Urlaub: Das ist beim Transit durch Österreich und Slowenien zu beachten

Der Transit durch Österreich ist derzeit erlaubt, solange er ohne Zwischenstopp erfolgt. Kurzes Tanken oder ein Toilettengang werden laut adac.de allerdings geduldet. Durchreisende sind zudem von der Test- oder Quarantänepflicht in Österreich ausgenommen. Die elektronische Registrierung ist ebenfalls nicht notwendig.

Was Slowenien angeht, so ist deutschen Staatsangehörigen die Durchreise stets erlaubt, solange der Transit innerhalb von zwölf Stunden nach der Einreise erfolgt und sichergestellt ist, dass der Grenzübertritt in das Nachbarland erlaubt ist. Kurze Zwischenstopps – zum Tanken in etwa – sind laut Auswärtigem Amt nicht ausdrücklich verboten. Der ADAC berichtet zudem, dass laut der Deutschen Botschaft in Ljubljana die Landesgrenze zwischen Slowenien und Österreich nur über die Autobahnübergänge Karawankentunnel und Spielfeld sowie über die Grenzstellen Loibltunnel, Bad Radkersburg und Sicheldorf überquert werden dürfen. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

