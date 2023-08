Es gibt nur drei Menschen auf der ganzen Welt, die ohne Pass reisen dürfen

Von: Franziska Kaindl

Bevor es in den Urlaub geht, muss unbedingt der Reisepass eingesteckt werden – so verhält es sich zumindest bei den meisten Menschen. Nur drei Ausnahmen gibt es.

Nicht selten kommt es vor, dass Menschen am Flughafen bemerken, dass sie ihren Reisepass vergessen haben oder dieser nicht mehr gültig ist. In solch einem Fall hilft oft nichts anderes, als sich an der Dienststelle der Bundespolizei einen sogenannten Reiseausweis als Passersatz zu besorgen. Wie schön wäre es da, wenn man sich um so etwas gar keine Gedanken machen müsste. Dieses Privileg genießen aber weltweit nur drei Menschen, wie der Sender CNBC TV18 informiert.

König Charles III. braucht keinen Reisepass

Seit seiner Krönung darf sich König Charles III. zu einer illustren Runde zählen – er gehört zu nur drei Menschen weltweit, die beim Reisen keinen Pass vorlegen müssen. Dieses Privileg besaß bereits seine Mutter, Queen Elizabeth II.

Der britische Reisepass wird im Namen der Majestät ausgestellt – darum braucht der Monarch oder die Monarchin selbst keinen. © Britta Pedersen/dpa

Die Begründung dafür liefert die Webseite des Königshauses selbst: „Bei Reisen ins Ausland benötigt die Königin keinen britischen Pass. Da ein britischer Pass auf den Namen Ihrer Majestät ausgestellt wird, ist es nicht erforderlich, dass die Königin einen solchen besitzt. Alle anderen Mitglieder der königlichen Familie, einschließlich des Herzogs von Edinburgh und des Prinzen von Wales, haben Pässe“, heißt es dort. Die Informationen wurden seit dem Tod der Queen noch nicht aktualisiert, doch die Regelung gilt nun ebenfalls für König Charles III.

Einreisen ohne Pass – das kann auch das japanische Kaiserpaar

Der Kaiser von Japan, Tennō Naruhito und seine Frau, Kaiserin Masako, müssen bei Reisen ins Ausland ebenfalls keinen Pass vorlegen. Am 10. Mai 1971 entschied nämlich das Außenministerium, dass es „unangemessen“ wäre, dem Kaiser und der Kaiserin ein Ausweisdokument auszustellen, wie das Online-Portal Asienspiegel berichtet. Hinzu kommt, dass es „höchst unangebracht“ wäre, die Majestäten einem Visumverfahren auszusetzen. Darum brauchen der Kaiser und seine Frau bei der Ankunft in einem anderen Land nur das besagte Ministeriumsdokument vorzulegen, um einzureisen. Im Voraus informiert das japanische Außenministerium den jeweiligen Staat jedoch über den Besuch des Kaiserpaares.

Alle anderen Mitglieder der kaiserlichen Familie, inklusive der Kronprinz, benötigen jedoch einen Diplomatenpass, um ins Ausland zu reisen. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für König Charles‘ III. Ehefrau Camilla.