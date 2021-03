Reisen zwischen Spanien und Deutschland nur mit Test: Das ändert sich

Wer von Spanien nach Deutschland fliegt, braucht voraussichtlich ab Dienstag, 30. März, einen negativen Corona-Test. Die neue Testpflicht gilt unabhängig von den Risikogebieten.

Ab voraussichtlich Dienstag, 30. März, soll in Deutschland die allgemeine Testpflicht für Reiserückkehrer gelten. Somit müssen auch alle Reisenden, die von Spanien nach Deutschland fliegen, künftig einen Corona-Test vorweisen können*, berichtet costanachrichten.com. Die Bundesregierung hat die generelle Testpflicht beschlossen, nachdem die Aufhebung der Reisewarnung für einige Regionen in Spanien*, darunter die Balearen, für einen Ansturm auf Mallorca*-Reisen über Ostern gesorgt hat.

Die neue Testpflicht gilt unabhängig davon, ob sich Reisende in Corona*-Risikogebieten aufgehalten haben. Das negative Testergebnis muss schon vor dem Abflug beispielsweise in Spanien der Fluggesellschaft vorgezeigt werden. Die Testpflicht ist in Deutschland zeitlich begrenzt, voraussichtlich bis Mitte Mai. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.