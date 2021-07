Deutschland abgehängt: Diese Nation hat jetzt den mächtigsten Reisepass

Ranking

Deutschland gehört schon seit Längerem zu den Ländern mit den mächtigsten Reisepässen. Doch 2021 hat eine andere Nation die Nase vorn.

Ein „mächtiger“ Reisepass erlaubt besonders viele Freiheiten beim Reisen. Zum Beispiel brauchen Sie für viele Länder kein Visum oder können dieses schon bei der Ankunft beantragen und erhalten. Je nach Ausstellungsland kann Ihnen ein Reisepass also mehr oder weniger Vorteile bieten. Gerade der deutsche Reisepass hat in den letzten Jahren in verschiedenen Rankings immer wieder Spitzenpositionen – wenn nicht den ersten Platz – erreicht. 2021 lässt allerdings eine andere Nation das Feld hinter sich.

Deutscher Reisepass nicht der mächtigste: Das ist der Spitzenreiter

Es gibt mehrere Rankings, die die mächtigsten Reisepässe der Welt anhand verschiedener Messkriterien aufschlüsseln. Eines davon ist der „Henley Passport Index“. An seiner Spitze befinden sich oft die Reisepässe von asiatischen Ländern wie Japan und Singapur – doch auch der deutsche Reisepass ist regelmäßig einer der wertvollsten. In diesem Jahr schnappt sich allerdings wieder Japan die Krone: Mit dem japanischen Reisepass dürfen 193 Länder ohne Visum besucht werden bzw. kann ein Visum direkt bei der Ankunft („visum on arrival“) beantragt werden. Das Ranking berücksichtigt allerdings nicht die Einreise-Beschränkungen, die aktuell aufgrund der Corona-Pandemie bestehen.

Das sind die mächtigsten Reisepässe 2021:

Japan : 193 Länder

: 193 Länder Singapur : 192 Länder

: 192 Länder Deutschland und Südkorea : 191 Länder

: 191 Länder Italien, Finnland, Spanien, Luxemburg : 190 Länder

: 190 Länder Dänemark, Österreich: 189 Länder

Deutscher Reisepass im „Global Passport Index“

„Henley & Partners“ greift für ihren „Henley Passport Index“ auf die Daten der International Air Transport Association (IATA) zurück. In anderen Rankings, wie zum Beispiel im „Global Passport Index“ von Arton Capital, werden allerdings die offiziellen Angaben der 199 UNO-Mitgliedstaaten und Gebiete als Datengrundlage verwendet. In dieser Auswertung belegte der deutsche Reisepass im letzten Jahr den ersten Platz. Doch auch 2021 hat er das Nachsehen: Neuseeland setzt sich mit 138 Ländern, in die ohne Visum oder mit „visum on arrival“ eingereist werden kann, in diesem Jahr an die Spitze. Deutschland liegt zusammen mit Spanien und Australien allerdings nur knapp dahinter – hier sind es 137 Länder. (fk)

