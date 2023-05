„Hätte mich nie wieder blicken lassen“: Frau darf wegen ihres Reisepass-Bildes beinahe nicht mitfliegen

Von: Franziska Kaindl

Eine Frau bekam am Flughafen Probleme, als sie ihren Reisepass herzeigte – das Personal wollte nämlich nicht so richtig glauben, dass sie auf dem Foto zu sehen ist.

Oft genug kommt es vor, dass man sich selbst auf dem eigenen Passfoto nicht wiedererkennt. Der neutrale Gesichtsausdruck auf dem biometrischen Passbild erfüllt zwar internationale Standards – doch eine Studie der University of York hat festgestellt, dass es Menschen leichter fällt, die Person auf dem Bild zu identifizieren, wenn sie lächelt. Aber nicht nur der Gesichtsausdruck, sondern auch die Frisur oder das Make-up können dazu führen, dass man seinem Foto nicht ähnlich sieht – das musste eine Frau kürzlich am Flughafen erkennen.

Nicht erkannt: Flugpassagierin kommt mit ihrem Passfoto beinahe nicht durch

Fast durfte die Passagierin Alisha Marie aus Los Angeles nicht ihre Rückreise aus Istanbul antreten: „Weil sie sagten, dass ich nicht wie auf meinem Reisepass aussehe“, berichtete sie in einem kurzen Video auf TikTok. Auf ihrem Passbild trägt die Frau einen Pony und Make-up – am Flughafen erschien sie aber mit Cap und ungeschminkt. Ihre Lehre daraus: „Darum solltet ihr niemals hübsche Fotos für euren Reisepass machen, weil so sieht man in echt nicht aus.“ Noch nie in ihrem Leben habe sie sich so gedemütigt gefühlt.

„Nie wieder blicken lassen“: TikTok-User fühlen mit Flugpassagierin

Wie unangenehm es sein muss, nicht für die Person auf dem eigenen Foto gehalten zu werden – insbesondere, wenn man dieses schön findet –, können die anderen TikTok-Nutzer in den Kommentaren sehr gut nachfühlen: „Ich hätte mich nie wieder an einem Flughafen blicken lassen“, meint eine Userin. Oder: „Das ist mir auch passiert und mein Gott, war das erniedrigend!“, heißt es.

Es gibt aber auch sehr oft den umgekehrten Fall, in dem die ein oder andere Person mit ihrem Abbild auf dem Reisepass am liebsten gar nichts zu tun haben möchte: „Mein Reisepass-Foto ist so schlecht und jetzt bin ich beleidigt, dass man mich darauf kennt“, meint eine Userin zum Beispiel. Eine weitere schreibt: „Was demütigend ist, ich sehe schrecklich auf meinem Reisepass aus und sie sagen immer: ‚Jawohl, das sind Sie!‘“