Reisevorbereitung: Ab wann gibt es wieder Camping-Zubehör bei Aldi & Co.?

Endlich ist wieder die Camping-Saison angebrochen – höchste Zeit sich das richtige Zubehör zuzulegen. Aber ab wann gibt es wieder Angebote in den Discountern?

Wer unterwegs zum Campingplatz ist, rechnet in der Regel nicht mit viel Luxus – oder gar, dass alles was das Herz begehrt, schon vor Ort zu haben ist. Richtige Abenteurer planen schon vorher ein, was unbedingt auf die Reise mitgenommen werden muss. So darf zum Beispiel die richtige Liegematte oder Taschenlampen nicht fehlen.

Viele Discounter bieten deshalb immer gerade zur richtigen Zeit wichtiges Zubehör an: Wann ist es bei Aldi & Co. wieder so weit?

Gibt es jetzt schon Camping-Zubehör bei den Discountern?

Wer sich sein Camping-Zubehör bei den Discountern kaufen will, ist jetzt genau richtig: Denn diese und nächste Woche können Sie noch richtig hinlangen. Hier können Sie sich in einer kleinen Auflistung ansehen, welche Produkte es bei welchem Discounter gerade gibt:

ab 14.05. bei Aldi : Festival-Zelt, Thermo-Liegematte, Knicklichter-Sortiment etc.

: Festival-Zelt, Thermo-Liegematte, Knicklichter-Sortiment etc. bis Samstag, 12.05., bei Netto : aufblasbare Liegematte, Sommerschlafsack, Festival-Zelt etc.

: aufblasbare Liegematte, Sommerschlafsack, Festival-Zelt etc. bis Ende Mai bei Lidl : Schlafsack, Tunnelzelt, Thermomatte etc.

: Schlafsack, Tunnelzelt, Thermomatte etc. bis Samstag, 12.05., bei Real : Bierkastenkühltasche, Bollerwagen, Picknickgrill etc.

: Bierkastenkühltasche, Bollerwagen, Picknickgrill etc. bis Freitag, 11.05., beim Möbel-Discounter Poco: Kühlbox, Kühltasche, Elektro-Tischgrill, Klappsessel etc.

Weitere Angebote der Discounter rund ums Camping können Sie sich auf dem Portal kaufDA ansehen - und vergleichen.

Sie haben weitere Fragen rund ums Camping? Hier erfahren Sie, ob auf dem Campingplatz auch nachts geduscht werden darf. Oder: Wie lange hält eigentlich die Gasflasche?