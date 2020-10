Reisewarnung: Corona-Lage in Belgien verschärft sich drastisch

Reisewarnung für Belgien: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus nimmt in Belgien drastisch zu. Knapp vor den Herbstferien in NRW steht der Urlaub auf der Kippe.

Das Auswärtige Amt hat das beliebte Reiseland knapp vor den Herbstferien in NRW als Risikogebiet eingestuft.

Belgien ist von der Corona-Pandemie besonders betroffen.

Hamm - Die Corona-Lage spitzt sich wieder zu. Kurz vor dem Start der Herbstferien in NRW hat die Bundesregierung die Reisewarnungen ausgeweitet. Besonders betroffen davon sind nun Island, Frankreich und Belgien. Belgien ist von der Covid-19-Pandemie im europäischen Vergleich besonders betroffen. Das Auswärtige Amt hat nun Maßnahmen getroffen.

Land Belgien Hauptstadt Brüssel Einwohnerzahl 11.431.406 (Stand Januar 2019) Regionen Flämische Region, Wallonische Region, Region Brüssel-Hauptstadt Amtssprache Niederländisch, Französisch, Deutsch Provinzenanzahl Zehn (innerhalb der drei Regionen)

Reisewarnung für Belgien: Corona-Lage verschärft sich drastisch vor den Herbstferien

„Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Belgien wird aufgrund hoher Infektionszahlen derzeit gewarnt“, heißt es vom Auswärtigen Amt - für ganz Belgien gilt die Reisewarnung und das so knapp vor den Herbstferien in NRW. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus* in der Hauptstadt Brüssel sowie den Regionen Flandern und Wallonien liegt bei über 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern auf sieben Tage. Damit gilt Belgien als Risikogebiet.

Für Urlauber ist die Alternative zu den Niederlanden damit deutlich unattraktiver geworden. Touristen aus Risikogebieten müssen sich bei der Rückkehr nach Deutschland auf das Coronavirus testen lassen, wenn sie zurückkommen oder einen negativen Test aus dem Urlaubsland vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ohne vorliegendes Testergebnis müssen die Reiserückkehrer aus Belgien für zwei Wochen in häusliche Quarantäne und sich bei ihrem lokalen Gesundheitsamt melden.

In Belgien selbst gelten strenge Corona-Regeln. Diskotheken und Clubs bleiben geschlossen, Großveranstaltungen sind untersagt. Geschäfte, Hotels, Cafés, Restaurants und Fitnessstudios sind, unter Beachtung der einschlägigen Hygiene- und Abstandsregeln, geöffnet.

Maskenpflicht gilt allgemein in den öffentlichen Verkehrsmitteln (auch Haltestellen, Bahnhäfen und Flughäfen), beim Einkaufen, auf Märkten und beim Betreten von Restaurants oder Cafés. In Brüssel gilt seit dem 12. August die Pflicht zum Mundschutz im gesamten öffentlichen Raum.

Corona-Regeln in Belgien werden verschärft - Reisewarnung knapp vor Herbstferien

In Belgien müssen 1,50 Meter Abstand gehalten werden. Das gilt auch beim Restaurant-Besuch oder bei privaten Treffen. Gruppen dürfen nicht größer als zehn Personen sein - auch im privaten Raum. Das Missachten der Corona-Regeln kann zu einer Geldbuße in Höhe von bis zu 250 Euro führen.

Knapp vor den Herbstferien in NRW warnt auch die belgische Regierung vor Reisenden aus anderen Ländern und Regionen. Das belgische Außenministerium stuft weltweit andere Länder in orangene und rote Gebiete ein - je nach Infektionsrisiko.

+ Reisewarnung für Belgien: Das ganze Land gilt jetzt als Corona-Risikogebiet. © Yannick Neve/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Rot sind Gebiete mit hohem Infektionsrisiko, orange mit mäßig hohem. Derzeit (Stand 1. Oktober 2020) gibt es keine Gebiete in Deutschland, die für das Außenministerium als rot gelten würden.

Reisewarnung vor Herbstferien: Belgien warnt vor Urlaubern aus verschiedenen Regionen - auch NRW betroffen

Orange jedoch schon. Dazu zählen: Regierungsbezirke Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe, Schwaben, Mittelfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Ober- und Niederbayern, Darmstadt, Düsseldorf und Köln, das Land Berlin, die Freie Hansestadt Bremen, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Region Hannover. Urlauber aus diesen Gebieten sollen nach der Einreise nach Belgien sieben Tage in häusliche Quarantäne - auch kein schöner Start in die Herbstferien in NRW.

Insgesamt spitzt sich die Corona-Lage in Europa kurz wieder zu: Neben der Reisewarnung für Belgien gibt es beispielsweise auch in Dänemark Risikogebiete. Dazu zählt auch eine beliebte Ferieninsel. Aber auch wer Zuhause bleibt, muss einiges beachten: NRW hat neue Maßnahmen für die Covid-19-Pandemie* angekündigt. -*wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

