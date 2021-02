Wohin geht die Reise nach Corona? Experten mit klarer Urlaubs-Prognose

Ab in den Urlaub: Deutsche wollen 2021 vor allem die Heimat bereisen. Nord- und Ostsee sind die beliebtesten Reiseziele. Gefolgt von Italien, Spanien und Griechenland.

Der Bewegungsradius ist begrenzt. Der Lockdown in vollem Gange. Da wächst das Fernweh umso mehr. Die Aussicht auf den nächsten Urlaub lockt*. Aber wohin soll es gehen? Wo ist der Urlaub erlaubt und was buchen die Deutschen im Jahr 2021? Ganz klarer Sieger: die Heimat. Angefangen bei der Nordsee über die Mecklenburgische Seeplatte bis hin zu den Alpen. Badeseen, Campingplätze und Nationalparks inklusive. Das lieben die Deutschen, hier wollen sie in diesem Jahr Urlaub machen.

Lesen Sie hier: An diesen Orten ist Deutschland so schön wie exotische Reiseziele.

Reiseziele 2021: Urlaub in der Heimat ist während der Corona-Pandemie im Trend

Bei TUI trenden vor allem die Ostseeküste, der Schwarzwald, der Bayerische Wald, das Allgäu und die Ostfriesischen Inseln. Die Vorteile, im eigenen Land zu reisen, liegen auf der Hand: große Vielfalt, kurze Wege, sprich kurze Anfahrt, super Infrastruktur, tolle Freizeitangebote, leckere Küche und bezahlbar. Unschlagbare Gründe für einen Urlaub 2021 in Deutschland!

Dazu kommt, dass nur neun Prozent der Deutschen überhaupt daran glauben, im Sommer 2021 wieder überall hinfahren oder fliegen zu können. 77 Prozent dagegen sind absolut skeptisch und vertrauen dem uneingeschränkten Reisen in diesem Jahr noch nicht. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Ipsos. Trotzdem: Auf Urlaub außerhalb der eigenen vier Wände will die Mehrheit nicht verzichten. Mehr als zwei Drittel der Befragten (70 Prozent) wollen in den Ferien unbedingt raus. Raus aus Homeoffice und Homeschooling. Ab nach Deutschland.

Hier geht‘s zu den schönsten deutschen Reisezielen.

Das empfehlen Experten für den Urlaub 2021

Auch der ADAC prognostiziert für dieses Jahr naheliegende Urlaubsziele und Destinationen in Europa. Fern- und Flugreisen seien schwer kalkulierbar, weil die Lage einfach noch zu dynamisch ist. Entscheidet man sich doch fürs Ausland, raten Experten eher zu Pauschal- als zu Individualreisen. Außerdem empfehlen sie lange Stornobedingungen und eine Reiserücktrittsversicherung, die den Pandemiefall einschließt.

Lesen Sie hier: Corona-Reiseversicherungen: Buchung mit beschränktem Risiko.

Urlaub 2021: Welche Fernreiseziele sind bei den Deutschen dieses Jahr beliebt?

Die Lust auf Ferne ist doch zu groß? In diesem Fall heißen die internationalen Trendreiseziele für 2021 USA, Südafrika und Kanada. Auch Thailand und Australien sind extrem beliebt und im Fokus deutscher Touristen. Das zumindest sagt der Online-Reiseanbieter Tourlane. In einer Umfrage gaben 13 Prozent der Befragten an, sofort in die USA fliegen zu wollen, sobald die Grenzen wieder aufmachen. Wen es nach Australien zieht, der muss vermutlich etwas mehr Geduld aufbringen. Die australische Regierung plant, Touristen erst wieder 2022 ins Land zu lassen.

Corona: Reisen 2021 in Europa – Traumziel Italien

Ein bisschen Ausland, aber bitte innerhalb Europas. Für viele Urlauber ist das der goldene Mittelweg. Auf dem Spitzenplatz der deutschen Sehnsuchtsziele liegt erneut Italien. Dicht gefolgt von Griechenland, Spanien, Portugal und Frankreich.

Wohin auch immer die Reise führt, Urlauber sollten sich gut vorbereiten. Und bitte nicht vergessen, während der Planung, aber auch kurz vor Reiseantritt das aktuelle Infektionsgeschehen im jeweiligen Land zu beobachten. Informieren Sie sich zudem über die Sicherheit und die Quarantänebestimmungen vor Ort. Ist ein Corona-Test nötig? Wie weit kommt man mit einer Impfung? All dies im Kopf, steht einem entspannten Urlaub an traumhaft schöne Reiseziele nichts mehr im Weg. (eha) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Quellen: Tourlane.de, adac.de

Auch interessant: Erste Länder in Europa heben Reise-Beschränkungen für Corona-Geimpfte auf.