Reiseziele 2021: Abseits von Mallorca – Wo kann man trotz Corona sicher reisen?

Trotz Corona-Pandemie wollen viele Deutsche dieses Jahr noch verreisen. Aber wohin lässt sich – mal abgesehen von Mallorca – 2021 relativ sicher Urlaub machen?

Aufgrund der niedrigen Corona-Inzidenz gilt Mallorca in der Pandemie nun als relativ sicheres Reiseland. Dennoch warnen Regierung und Experten, dass der Reise-Ansturm auf die Baleareninsel ein „zweites Ischgl“* auslösen könnte – schließlich kommen Urlauber aus mehreren Ländern zusammen. Dennoch steht Mallorca auf der Liste der beliebtesten Urlaubsorte der Deutschen auch in diesem Jahr wieder fast ganz oben*, wie zum Beispiel Buchungen beim Reiseveranstalter Tui zeigen. Ebenfalls sehr beliebt sind Destinationen in Griechenland, wie Kreta, und die türkische Riviera sowie die Kanaren. Fluggesellschaften haben dementsprechend bereits ihre Flugangebote für Ostern und den Sommer ausgebaut. Aber manchmal ist nichts so schön wie die Heimat: Viele Deutsche wollen laut einer Auswertung von HomeToGo lieber an der Nord- oder Ostsee Urlaub machen.

Fernreiseziele 2021: Diese Geheimtipps bieten trotz Corona sicheres Reisen

Für die meisten Urlauber hat dabei dieses Jahr sicheres Reisen oberste Priorität – oder eben so sicher, wie aktuell möglich. Deshalb lohnt es sich, auch außerhalb der großen Touristen-Magneten auf die Suche nach passenden Reisezielen für zu gehen. Christoph Heinzmann von Holidaycheck empfiehlt Fernreisen – am besten Urlaubsorte, die mit einem Direktflug erreichbar sind: „Durch einen Direktflug lassen sich Kontakte beim Umsteigen auf ein Minimum reduzieren. Darüber hinaus sparen sich Reisende die Sorgen bei der Durchreise auf weitere, unvorhergesehene Corona-Maßnahmen am Stopover-Flughafen zu stoßen. Gerade deshalb sind einige Fernreiseziele, die einen Langstreckenflug ohne Zwischenstopp ermöglichen, derzeit eine gute Wahl“, sagt er laut focus.de.

Besonders gut eignen würden sich seiner Ansicht nach die Dominikanische Republik, Kuba, Mauritius oder die Malediven. „Obwohl der deutsche Sommer nicht die klassische Reisezeit für diese Destinationen ist, punkten sie dennoch – nicht nur durch die NonStop-Anreise, sondern auch durch die Insellage und ihre touristische Infrastruktur.“

Abseits von Mallorca: Sichere Reiseziele in Europa

Im Sommer zieht es die meisten Urlauber in die südlichen Länder Europas, um richtig viel Sonne zu tanken. Wer aber lieber etwas Abstand vom Trubel haben will und gleichzeitig in ein Land mit geringen Infektionszahlen reisen möchte, darf sich die Urlaubsdestinationen im Norden nicht entgehen lassen – wie wäre es mit einem Trip nach Skandinavien? Schweden gehört aktuell zu den Hochinzidenzgebieten, doch in Norwegen und Finnland gibt es einige Regionen, die aus Sicht des Robert Koch-Instituts keine Risikogebiete darstellen.

Zwar hält Norwegen seine Grenzen aktuell geschlossen und Finnland erlaubt nur Reisende aus Ländern mit einem Grenzwert von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 14 Tagen – bis zum Sommer könnte sich die Situation dank der Impfstoffkampagne in Europa allerdings weiter verbessern und Reisen möglich machen. Darum sollten Sie auch die nordischen Länder für Ihren Urlaub 2021 im Blick behalten. Eines ganz besonders: Island erleichter Urlaubern jetzt schon die Einreise – diese verläuft ohne Quarantäne oder negativen Corona-Test, wenn sie geimpft oder nachweislich von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

