Top-Reiseziele im Sommer 2022: Auf diese Destinationen haben Frühbucher ein Auge geworfen

Von: Franziska Kaindl

Wo wird im Sommer 2022 viel los sein? Erste Frühbucherdaten geben Aufschluss. © Dalibor Brlek/Imago

Viele haben ihren Sommerurlaub für 2022 bereits gebucht, andere planen aufgrund der Corona-Pandemie eher kurzfristig. Doch was sind die Top-Reiseziele in diesem Jahr?

Die Unsicherheit hinsichtlich Urlaubsreisen geht bei den Deutschen zurück: Mehr als jeder Zweite (57 Prozent) ist sich sicher, in diesem Jahr eine Reise zu machen, wie die Stiftung für Zukunftsfragen in einer Umfrage feststellte, deren Ergebnisse Mitte Februar präsentiert wurden. Das sind rund 27 Prozent mehr als noch 12 Monate zuvor. Jeder Fünfte war noch unentschlossen und ebenso viele planen überhaupt keinen Urlaub. Doch wo treibt es diejenigen hin, die schon früh einen Urlaub gebucht haben? Aufschluss gibt hier das Suchverhalten von Nutzern des Ferienhausvermittlers HomeToGo.

Reiseziele für den Sommer 2022: Hierhin verschlägt es die Deutschen

Ferienhaus-Fans haben in diesem Jahr wieder ein Reiseziel vor Augen: Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr (55,73 Prozent) ist das Interesse hier aber auf 32,55 Prozent gesunken. Das heißt: Die Deutschen trauen sich wieder mehr ins Ausland und hier liegt Kroatien mit 16,37 Prozent am weitesten vorn. Knapp dahinter folgt Italien mit 14,95 Prozent der Suchanfragen, während Frankreich mit 6,28 Prozent schon etwas abgeschlagen ist. Verglichen wurden hier die Suchzeiträume vom 1. Januar bis 24. Februar in den Jahren 2021 und 2022 für die Hauptreisezeit von Anfang Juli bis Mitte September.

Top-Reiseziele für den Sommer 2022 im Überblick:

Ranking Land Suchanteil 2022 Suchanteil 2021 Differenz 1. Deutschland 32,55 Prozent 55,73 Prozent - 41,60 Prozent 2. Kroatien 16,37 Prozent 10,68 Prozent + 53,26 Prozent 3. Italien 14,94 Prozent 10,07 Prozent + 48,31 Prozent 4. Frankreich 6,28 Prozent 4,86 Prozent + 29,13 Prozent 5. Spanien 5,40 Prozent 2,75 Prozent + 96,51 Prozent 6. Dänemark 5,12 Prozent 3,30 Prozent + 55,37 Prozent 7. Niederlande 4,00 Prozent 3,10 Prozent + 28,93 Prozent 8. Schweden 3,04 Prozent 1,63 Prozent + 86,75 Prozent 9. Österreich 2,37 Prozent 2,42 Prozent - 1,77 Prozent 10. Griechenland 1,78 Prozent 0,93 Prozent + 92,08 Prozent

Sommerurlaub 2022 in Deutschland: Ostsee- und Nordsee besonders gefragt

Die Top-Reiseziele in Deutschland sind laut den Suchanfragen die Ostsee und Nordsee. In Spanien werden vor allem die Balearen gesucht und in Italien die Region um den Gardasee sowie die Toskana. In Kroatien ist die Region Istrien besonders beliebt. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.