Top 3 Reiseziele für den Sommer 2023, an denen man nicht mal zwingend Bargeld braucht

Von: Alina Wagner

Selbst auf Reisen einfach und sicher mit Girocard zahlen © freepik.com

Der Sommerurlaub steht so gut wie vor der Tür, doch wo soll’s hingehen? Wir haben für Sie drei Top-Reiseziele parat, an denen man nicht mal zwingend Bargeld braucht.

Nichts ist schöner als die Vorfreude und das gilt nicht nur für Weihnachten, sondern auch für den wohlverdienten Sommerurlaub. Genau aus diesem Grund will der Trip auch vernünftig geplant sein, damit man die Auszeit in vollen Zügen genießen kann. Da die meisten COVID-19-Reisebeschränkungen mittlerweile aufgehoben sind, ist die Auswahl an möglichen Reisezielen in Deutschland und auch Europa wieder riesig. Unsere Tipps: drei europäische Kulturhauptstädte in Rumänien, Ungarn und Griechenland.

Natürlich spielt Geld hierbei eine entscheidende Rolle, denn leider sind Sommerurlaube meist nicht billig. Und auch im Urlaub selbst sind Zahlungsmittel ein wichtiges Thema. Nichts ist schlimmer als bei Sonnenschein nicht zu wissen, ob man an der nächsten Eisdiele erfolglos weiterziehen muss. Kunden deutscher Banken und Sparkassen können sich entspannen, denn für sie ist das Bezahlen auch auf Reisen kinderleicht möglich.

Dank guter Vernetzung und langjähriger Zusammenarbeit mit internationalen Partnern können girocards in der Regel nämlich auch außerhalb Deutschlands genutzt werden. In jedem Fall bieten Institute immer eine bequeme Lösung für das Bezahlen im Ausland. Bei vielen unserer Reiseziele für den Sommer 2023 benötigen Sie somit nicht einmal zwingend Bargeld. Ein Notgroschen von etwa 100 bis 200 Euro oder – je nach Reiseland – der entsprechende Betrag in der Landeswährung ist natürlich immer ratsam.

Raus aus Deutschland und Kultur in Europa erleben

Dank dieser finanziellen Freiheit sind auch Reiseziele außerhalb von Deutschland mehr als nur eine Reise wert. Der erste Tipp auf unserer Liste: Rumänien. Das Land bietet viele mittelalterliche Burgen, wie das berühmte Schloss Bran, die Heimat von Graf Dracula. Oder die beeindruckende Festung von Sighisoara. Highlight ist für uns aber Timișoara.

Kulturhauptstadt Timișoara in Rumänien

Die Kulturhauptstadt Timișoara liegt im Dreiländereck Rumänien-Ungarn-Serbien. Im deutschen Sprachgebrauch ist die rumänische Stadt unter dem Namen „Temeswar“ bekannt und mit mehr als 300.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Rumäniens. Die Stadt gilt als kulturelles sowie wirtschaftliches Zentrum der Region Banat im Westen Rumäniens.

Für Touristen bietet die Stadt viele Attraktionen. Besuchen Sie beispielsweise die Oper, den Geschworenenhof oder die Kathedrale der Heiligen drei Hierarchen. Eintritt zahlt man fast bei allen Attraktionen schnell und einfach bargeldlos. In der Regel klappt es hier also auch ganz praktisch mit der girocard, die sowieso in fast allen Portemonnaies von Reisenden aus Deutschland steckt.

Timișoara: Beeindruckende Kathedrale der Heiligen drei Hierarchen © PantherMedia/tudor antonel adrian

Kulturhauptstadt zu sein, bedeutet auch, ein volles Kulturprogramm anzubieten. Mit dem Angebot möchten die Veranstalter die Vorteile einer diversen sowie multikulturellen Stadt hervorheben. In der westrumänischen Stadt gibt es das gesamte Jahr lang zeitgenössische Kunst, Theater und Film sowie zahlreiche Veranstaltungen in den Bereichen Musik sowie darstellende Kunst zu erleben.

Einige interessante Veranstaltungen, die Sie nicht verpassen sollten:

Surrealistische Kunstausstellung Victor Brauner: Erfindungen und Magie bis 28. Mai 2023

Erfindungen und Magie bis 28. Mai 2023 Kunst-Highlight: Brâncusi-Ausstellung vom 30. September 2023 bis 28. Januar 2024

Brâncusi-Ausstellung vom 30. September 2023 bis 28. Januar 2024 Veranstaltungsreihe: Magic Lights at the Castle von Mai bis Oktober 2023

Magic Lights at the Castle von Mai bis Oktober 2023 Workshop: Art education weekend im Oktober 2023

Auch auf Reisen mit Karte zahlen

Auch der Eintritt für Kulturveranstaltungen oder Getränke und Snacks vor Ort können immer häufiger mit Karte bezahlt werden. In Deutschland ist die girocard das Zahlungsmittel der Wahl. Aber auch im Ausland ist sie die richtige Begleiterin. Ganz gleich, ob es um das Bezahlen oder Geldabheben geht. Dazu befindet sich auf der girocard in der Regel eine Zusatzfunktion eines anderen Zahlungsanbieters. Mit diesem sogenannten Co-Badge werden Zahlungen außerhalb des girocard-Systems, zum Beispiel im Ausland, ermöglicht. Die häufigsten Co-Badge-Varianten auf der girocard sind Maestro, Debit Mastercard, V Pay und Visa Debit.

Und keine Sorge: Auch nach dem Einstellen der Maestro-Funktion ändert sich für Sie grundsätzlich nichts. Ihre Karte können Sie weiter bis zum Ablaufdatum wie gewohnt nutzen. Ihre Bank oder Sparkasse bietet Ihnen in jedem Fall auch danach weiter eine Lösung für das Bezahlen und Geldabheben im Urlaub oder auf Geschäftsreisen. In der Regel finden Sie dafür auf Ihrer nächsten girocard einfach ein anderes Co-Badge.

Kulturhauptstadt Veszprém in Ungarn

Die girocard mit entsprechender Zusatzfunktion können Sie auch mit zu unserem nächsten Urlaubsziel nehmen: Ungarn. Ein wunderbarer Ort, der für seine beeindruckende Architektur, kulinarischen Köstlichkeiten und Thermalbäder bekannt ist. Vor allem Veszprém ist neben der Hauptstadt Budapest ein echter Kultur-Hotspot. Die Stadt ist bekannt als die „Stadt der Königinnen“ und eine der ältesten Städte des Landes, mit einer reichen Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückgeht.

Kulturhauptstadt Veszprém: Historische Ruinen im Plattensee-Hochland Ungarns. Der Name der Festung ist Kinizsi Burg. © PantherMedia/GezaKurka

Die 60.000 Einwohner-Stadt Veszprém ist voll mit Sehenswürdigkeiten. Besichtigen Sie beispielsweise den Burgberg, der sich über der Altstadt erhebt und Ihnen eine phänomenale Aussicht über Stadt und Land gewährt.

Kulturhauptstadtprogramm „Kultur schafft Region“

Vor allem Musikliebhaber kommen in der malerischen Stadt voll auf ihre Kosten. Übrigens: Einige interessante Veranstaltungen lassen sich auch über die App „VEB 2023“ abrufen.

Filmfestival : Das Hungarian Motion Picture Festival 2023 feiert lokales Kino vom 07. Juni bis 10. Juni 2023

: Das Hungarian Motion Picture Festival 2023 feiert lokales Kino vom 07. Juni bis 10. Juni 2023 Kunstausstellung: Ábel Szalontai: Ungarische Vulkane in ihrer Pracht vom 29. April bis 30. Juni 2023

Ábel Szalontai: Ungarische Vulkane in ihrer Pracht vom 29. April bis 30. Juni 2023 „Veszprem Fest 2023“: Musikalisches Mix aus Oper, Jazz, Pop vom 12. bis 16. Juli 2023

Unterwegs auf Nummer sicher im Umgang mit Karte, PIN und Ausweisen

Damit die Reise in die Kulturhauptstädte und die Teilnahme an den verschiedenen Programmpunkten sorgenfrei vonstatten geht, haben wir noch einige Tipps rund um den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld und den Ausweisen für Sie gesammelt. Grundsätzlich gilt: Auf Reisen nicht zu viel Bargeld mitnehmen – wie schon erwähnt, reichen für die ersten Ausgaben 100 bis 200 Euro oder der entsprechende Betrag in der Landeswährung. Neben der girocard sollte mindestens eine weitere Karte dabei sein. Funktioniert eine Karte einmal nicht, hat man so nämlich immer noch eine andere in Reserve.

Geheimzahlen sowohl für die girocard als auch für andere Karten gehören in den Kopf und nicht etwa auf einen Zettel ins Portemonnaie. Die PIN-Eingabe sollte auch auf Reisen immer verdeckt werden. Ratsam ist auch, vor der Abreise bei der Bank oder Sparkasse das Auslandslimit für die Zahlungskarten zu prüfen und an den Bedarf anzupassen sowie Details zu Gebühren für Abhebungen und Zahlungen zu erfragen. Egal ob beim Bezahlen oder am Geldautomaten: Immer in Landeswährung abrechnen lassen und auf Euro-Umrechnung verzichten.

Und zu guter Letzt bei Verlust von Tasche oder Smartphone: Flugtickets, Pass, Zahlungskarten, Führerschein, Impfausweis mehrfach kopieren und separat aufbewahren. Für den Notfall Sperr-Notruf +49 116 116 im Smartphone speichern. Und den SOS-Infopass nicht vergessen. Hier sind alle wichtigen Sperrnummern aufgelistet.

Kulturhauptstadt Elefsina in Griechenland

Mit all diesen Tipps im Gepäck kommen wir nun zur Nummer 3 auf unserer Liste, der Wiege der westlichen Zivilisation: Griechenland. Das Land hat eine reiche Geschichte und Kultur. Stätten, wie die Akropolis in Athen oder das antike Olympia, wo die Olympischen Spiele ihren Ursprung haben, sind sicherlich jedem ein Begriff. Doch wenn es um Kultur geht, ist Elefsina unser Reisetipp für den Sommer 2023.

Elefsina: die Wiege der westlichen Zivilisation. © PantherMedia /lefpap

Die griechische Stadt Elefsina ist mit rund 30.000 Einwohnern die bislang kleinste Kulturhauptstadt Europas. Elefsina liegt 21 Kilometer westlich von Athen und gilt als eine der wichtigsten altertümlichen Städte Griechenlands. Zudem gehört sie zu den größten industriellen Zentren in Griechenland.

Kulturhauptstadtprogramm „Mysterien des Übergangs“

„Klein aber oho“ lautet das Motto, denn das vielfältige Kunst-, Forschungs- und Bildungsprogramm von Elefsina stellt so manch andere Großstadt in den Schatten. Das reichhaltige kulturelle Angebot ist geprägt von den zentralen Themen „Menschen, Gesellschaft, Arbeit und Umwelt“. So findet man in diesem Jahr 465 Produktionen an 30 verschiedenen Spielorten, an denen mehr als 300 Künstler aus Amerika, Europa und Asien auftreten.

Spannende Angebote sind beispielsweise:

Kunstausstellung: Elefsina Mon Amour feiert lokale, zeitgenössische Kunst vom 22. Juni bis 30. September 2023

Elefsina Mon Amour feiert lokale, zeitgenössische Kunst vom 22. Juni bis 30. September 2023 Fotografieausstellung : Alienation gibt einen künstlerischen Blick auf die Stadt und ihre Bewohner vom 11. Mai bis 18. Juni 2023

: Alienation gibt einen künstlerischen Blick auf die Stadt und ihre Bewohner vom 11. Mai bis 18. Juni 2023 Antiker Glockenturm: Zu wiederkehrenden Zeiten überrascht der örtliche Glockenturm mit einem Fest für die Ohren ab dem 28. Juni 2023