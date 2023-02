Ruhestand: Das sind die besten Länder um seine Rente zu genießen

Von: Laura Knops

Viele Rentner wollen ihren Ruhestand im Ausland verbringen. Welche Länder dafür am besten geeignet sind, verrät nun der „Annual Global Retirement Index“.

Wer seinen Ruhestand nicht in Deutschland verbringen möchte, träumt häufig von weit entfernten traumhaften Reiseziele. Doch auch in Europa gibt es einige Länder, in denen sich die Pension besonders gut aushalten lässt. Eine Liste des US-amerikanischen Reisemagazins „International Living“ gibt nun Auskunft über Länder, die sich für den Ruhestand eignen. Nach eigenen Angaben ist diese Übersicht das Ergebnis einer umfassenden und detaillierten Studie. Den Autoren zu Folge soll der Index unschlüssigen Rentnern dabei helfen, die Entscheidung für einen geeigneten Ort zu treffen. Der „Annual Global Retirement Index“ liest sich demnach wie ein Reiseführer für das Rentenalter.

Beste Lebensqualität für Rentner: Reiseziele auf verschiedenen Kontinenten

Um herauszufinden, welcher Ort die beste Lebensqualität für Rentner bietet, befragten die Autoren Auswanderer zu ihren persönlichen Erfahrungen im Ausland. Aber auch Daten wie durchschnittliche Lebenshaltungskosten, Klima, die Qualität des Gesundheitssystems sowie Rentenleistung wurden berücksichtigt.

Folgende Länder gehören laut dem „Annual Global Retirement Index“ zu den weltweit besten Zielen für den Ruhestand:

Portugal Mexiko Panama Ecuador Costa Rica Spanien Griechenland Frankreich Italien Thailand Kolumbien

Europa gehört zu den beliebtesten Zielen unter Retnern

Europäische Länder wie Portugal, Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien zählen zu den beliebtesten Zielen unter Rentner. Gerade das europäische Gesundheitssystem lockt dabei viele Pensionäre. Aber auch der entspannte Lebensstil, vergleichsweise günstige Lebenshaltungskosten und sonniges Wetter sprechen für die südeuropäischen Ziele. Exotischere Länder wie Ecuador, Costa Rica, Panama oder Mexiko bieten den Autoren zu Folge dagegen gute Möglichkeiten, Eigentum zu erwerben. In den genannten Ländern sei es zudem möglich, seinen Lebensstil mit einem kleinen Budget aufrechtzuerhalten.

Die Schattenseite des Index: Besonders kritisch gingen die Herausgeber bei ihrer Untersuchung allerdings nicht vor. So richtet sich die Liste vor allem an Pensionäre mit US-amerikanischen Hintergrund, welche über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Politische oder soziale Missstände in den Ländern wurden zudem von vornherein ausgeblendet oder werden erst gar nicht erwähnt.