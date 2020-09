Neue Risikogebiete in Europa: Diese Urlaubsländer sind betroffen - Reisewarnungen kurz vor den Herbstferien

Neue Reisewarnungen kurz vor den Herbstferien: Die Bundesregierung hat Regionen in elf Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt. Darunter sind viele beliebte Urlaubsziele.

Wegen steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus* gibt es neue Risikogebiete.

Es gibt somit viele Reisewarnungen für Europa kurz vor den Herbstferien.

Betroffen sind vor allem viele Urlaubsregionen.

Berlin - Die Herbstferien stehen kurz bevor, Urlaubszeit für die Deutschen. Nachdem viele aufgrund der Corona-Pandemie ihren Sommerurlaub stornieren mussten, hätten die kommenden Ferien eine zweite Chance sein können. Doch die Infektionszahlen in Europa schnellen in die Höhe. Das Reisen wird wieder schwieriger. Am Mittwochabend hat die deutsche Bundesregierung Regionen in elf EU-Ländern auf die Liste der Risikogebiete setzen lassen. Mit dabei: Kroatien, Portugal, Dänemark, Niederlande, Österreich.

Europäische Union Einwohnerzahl 447,1 Millionen Bevölkerungsdichte 102 Einwohner pro km² Mitgliedstaaten 27 Mitgliedstaaten

Risikogebiete in Europa: RKI setzt beliebte Urlaubsregionen auf die Liste

Auf der aktualisierten Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) stehen jetzt 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten, berichtet wa.de*. Damit ist jedes zweite EU-Land zumindest teilweise Risikogebiet - mit dabei fast alle Nachbarländer von Deutschland.

Diese Risikogebiete hat die Bundesregierung am Abend veröffentlicht:

Frankreich: die Regionen Bretagne, Centre-Val de Loire und Normandie

Niederlande: die Provinz Utrecht

Österreich: das Bundesland Vorarlberg

Portugal: die Region Lissabon

Kroatien: die Gespanschaft Lika-Senj

Dänemark: die Region Hovedstaden mit Kopenhagen

Irland: die Region Dublin

Rumänien: der Kreis Covasna

Slowenien: die Region Primorsko-notranjska

Tschechien: das gesamte Land mit folgenden Ausnahme: Aussiger Region (Ústecký) und der Mährisch-Schlesischen Region (Moravskloslezský)

Ungarn: die Region Györ-Moson-Sopron

Vereinigte Arabische Emirate: das gesamte Land

Das Auswärtige Amt sprach am Mittwochabend auch für alle diese Gebiete eine Reisewarnung aus.

Risikogebiete in Europa: Österreich, Dänemark, Portugal und Frankreich betroffen

In Tschechien und Österreich sind Gebiete direkt an der Grenze zu Deutschland als Risikogebiete ausgewiesen worden. In Österreich ist es die beliebte Urlaubsregion Vorarlberg*, in Tschechien sind es die Verwaltungsregionen Karlsbad (Karlovy Vary), Pilsen (Plzen), Liberec (Reichenberg) und Südböhmen an den Grenzen zu Bayern und Sachsen.

Der tschechische Außenminister Tomas Petricek sagte am Abend, die Entscheidung Deutschlands sei angesichts der Corona-Zahlen in seinem Land „verständlich“. Man habe in Verhandlungen mit Berlin Ausnahmen für Berufspendler, Lkw-Fahrer und Transitreisende erreichen können. „Wir verhandeln weiter über den sogenannten kleinen Grenzverkehr, also mögliche Ausnahmen für Menschen, die unmittelbar an der Grenze leben“, sagte der Sozialdemokrat.

In Dänemark ist die Region Hovedstaden um die Hauptstadt Kopenhagen betroffen. Dazu zählt außerdem die beliebte Ferieninsel Bornholm in der Ostsee. In Irland ist nun die Region Dublin Risikogebiet, in Portugal der Großraum Lissabon. In Frankreich sind die Regionen Normandie, Bretagne und Centre-Val-de-Loire* hinzugekommen. Keine davon liegt an der Grenze zu Deutschland.

Neue Reisewarnung kurz vor den Herbstferien: Neues Risikogebiet in den Niederlanden

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen. Die Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Unter den neuen Risikogebieten sind viele Urlaubsregionen. Das wird einige deutsche Urlauber hart treffen, denn am 12. Oktober beginnen die Herbstferien. Besonders für Bürger in NRW, denn das beliebte Reiseziel Niederlande hat neben Nord- und Südholland jetzt eine weitere Provinz als Risikogebiet erklärt bekommen: Utrecht*.

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte das Auswärtige Amt am 17. März erstmals eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Geplanter Urlaub war erst einmal Geschichte.

Für mehr als 30 europäische Länder wurde die Reisewarnung Mitte Juni zunächst wieder aufgehoben, die ersten Urlauber machten sich auf den Weg. Schon nach wenigen Wochen mussten die Reisewarnungen für die ersten Länder aber wegen steigender Infektionszahlen wieder reaktiviert werden. Inzwischen ist mehr als die Hälfte der EU-Länder betroffen. Spanien ist aber weiterhin der einzige Mitgliedstaat, der ganz zum Risikogebiet erklärt wurde - dort wird die Lage immer dramatischer*. Zum Teil werden ganze Wohngebiete abgeriegelt. - *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

