RKI passt Liste mit Hochrisikogebieten an: Mehr als 15 Länder gestrichen

Jetzt keine Quarantäne-Pflicht mehr

Die Liste der Hochrisikogebiete ist kürzer geworden. Mehr als 15 Länder wurden vom Robert Koch-Institut (RKI) gestrichen. Lesen Sie hier, welche das sind:

Auslandsreisen in Zeiten von Corona sind ein komplexes Thema. Wohin kann ich reisen? Benötige ich eine Booster-Impfung? Oder was für Maßnahmen muss ich vor der Rückreise nach Deutschland beachten, sind Fragen, die sich Reisende aktuell stellen müssen. Besonders heftig trifft es Menschen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind. Reisen sie aus einem Land ein, das vom RKI als Hochrisikogebiet eingestuft wird, müssen sie sich für mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben.

HEIDELBERG24* verrät, welche Länder jetzt keine Hochrisikogebiete mehr sind.

Die entfällt, sobald ein Land nicht mehr als „Hochrisikogebiet" eingestuft wird. Und genau das ist jetzt mit Blick auf einige bekannte Urlaubsländer der Fall. Wer von diesen Ländern aus nach Deutschland einreist, muss unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus keine Quarantäne mehr fürchten. Doch es gibt einen Haken – sobald sich die Corona-Lage in einem Land verschlechtert, kann es in Deutschland schnell wieder als Hochrisikogebiet eingestuft werden.