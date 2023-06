Laute Musik, Wildcampen, Tiere füttern: Was Sie im Sommerurlaub auf Mallorca unterlassen sollten

Von: Janine Napirca

„Malle ist nur einmal im Jahr“? Fünf Dinge sollten Sie im Mallorca-Urlaub unterlassen, denn sie sind strengstens verboten.

Ob Partyurlaub am Ballermann, entspannt als Paar die Zweisamkeit im Sommerurlaub genießen oder Familienurlaub am Sandstrand der spanischen Insel – Mallorca gehört berechtigterweise zu den beliebtesten Reisedestinationen der Deutschen. Denn für jeden Geschmack scheint etwas dabei zu sein. Ihnen steht mehr der Sinn nach einem Städtetrip? Laut TikTok ist nur eine deutsche Stadt in den Top 10 der beliebtesten europäischen Städte.

1. Verbot im Mallorca-Urlaub: Muscheln sammeln am Strand

In der Sonne liegen, sich im klaren Wasser abkühlen oder am Strand Muscheln sammeln? Letzteres ist auf Mallorca verboten. Ebenso wie Steine dürfen Sie auf Mallorca am Strand keine Muscheln mitnehmen. Auch etwas Sand als Erinnerungsmitbringsel aus dem Urlaub einzupacken, ist nicht gestattet. So sollen die Ökosysteme an der Küste Mallorcas geschützt und das natürliche Gleichgewicht erhalten werden.

Sie haben Angst, Ihr Handgepäck ist zu schwer? Eine TikTokerin verrät den ultimativen Geheimtipp, mit dem man mehr Gepäck verstauen kann, ohne die Gewichtsgrenze zu überschreiten.

2. Verbot im Mallorca-Urlaub: Laute Musik

Sie sind nicht für einen entspannten Pärchen- oder Familienurlaub nach Mallorca gereist, sondern finden vor allem die Partyszene im sogenannten 17. Bundesland Deutschlands anziehend? Auf dem Ballermann wird die Nacht zum Tag, eigene Strandpartys mit lauter Musik aus Lautsprechern ist auf Mallorca allerdings nicht erlaubt. Zum einen stört es andere Urlauberinnen und Urlauber, zum anderen vertreiben Sie so Vögel und andere Tiere aus ihrem Lebensraum.

3. Verbot im Mallorca-Urlaub: Wildcampen

Auch Wildcampen ist aufgrund des Naturschutzes auf Mallorca verboten. Nutzen Sie zum Zelten die dafür vorgesehenen Campingplätze. So tragen Sie zum Schutz der Ökosysteme auf der Insel bei. Außerdem finden Sie auf Campingplätzen Sanitäranlagen, denn Wildpinkeln ist ebenso wie Wildcampen auf Mallorca nicht gestattet.

4. Verbot im Mallorca-Urlaub: Lagerfeuer

Entspannt am Lagerfeuer mit Gitarre und Stockbrot den Abend ausklingen lassen? Um die spanische Insel vor Waldbränden zu schützen, ist es nur an gekennzeichneten Grillplätzen erlaubt, Feuer anzuzünden. Halten Sie sich daran und schützen Sie sich, andere und die Umwelt.

5. Verbot im Mallorca-Urlaub: Tiere füttern

Füttern Sie in Ihrem Mallorca-Urlaub keine Tiere, die in der freien Natur leben. Egal wie süß streunende Katzen oder Vögel sein mögen – die unkontrollierte Fütterung führt dazu, dass die Tiere ihre natürlichen Jagdinstinkte verlieren und sich an die Menschen gewöhnen. Außerdem unterstützen Sie durch das Füttern auf Mallorca herrschende Probleme wie beispielsweise Überpopulation und Verbreitung von Krankheiten.