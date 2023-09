„Das erste und definitiv das letzte Mal“: Frau mit Beschwerde-Schlag gegen Kreuzfahrt

Von: Simona de Clerk

Waren Sie schon einmal auf Kreuzfahrt? Hatten Sie bestimmte Erwartungen vorab? Eine Frau scheint in ihren Erwartung bitter enttäuscht worden zu sein.

So könnte man den wütenden Eintrag einer Frau in einer Facebook-Gruppe vielleicht erklären. Sehr ausführlich schildert sie darin ihre misslungene Kreuzfahrt mit Costa Kreuzfahrten. In den Kommentaren jedoch finden sich ebenso viele Gegenstimmen von Costa-Fans.

Kreuzfahrt: Frau beklagt „unprofessionellen und großteils unfreundlichen Service“

„Ich finde es schade, dass man bei einem kritischen Post einen Ansturm der Entrüstung erwarten kann. Jeder berichtet über seine Erfahrungen und Empfindungen“, beginnt die Frau ihren Eintrag in der Facebook Gruppe der Costa Kreuzfahrten Fans.

„Ich war mit der Familie am 30.06. für eine Woche auf der Firenze (Schiff der Flotte von Costa Kreuzfahrten, Anm. d. Red.). Das erste und definitiv das letzte Mal“, heißt es weiter. Schließlich sei sie selbst gelernte Tourismuskauffrau. Sie kenne sich also über ihren eigenen Job sehr gut mit Kreuzfahrten aus. Ihr Fazit nach der Reise: „Meinen Kunden werde ich diese Reederei auf keinen Fall vermitteln, da ich auch keinerlei Urlaubsatmosphäre zu keiner Minute auf dem Schiff verspüren konnte.“ Hartes Urteil. Doch was sind die Gründe dafür?

Diese folgen auch sogleich. So schreibt die Frau weiter: „Die Costa ist für Urlauber, die wenig Anspruch besitzen und (günstig) mal eine Kreuzfahrt machen möchten. Wobei es für diesen unprofessionellen und großteils unfreundlichen Service noch zu teuer ist. Und macht euch nicht wegen dem Dresscode verrückt.... Da herrscht keiner!“ Beim Abendessen im Büffet säßen die Gäste teils in Badeklamotten am Tisch. Grundsätzlich sei es „lächerlich“, es überhaupt Restaurant zu nennen.

„Das Essen im Hauptrestaurant ist nur für Leute gut, die sich mit wirklichem Restaurantessen nicht sehr gut auskennen“, schreibt die offensichtlich nachhaltig erboste Passagierin weiter. „Viel mehr gleicht es vorm Servieren Krankenhausessen durch die Warmhaltetechnik (was absolut wie auch im Krankenhaus nicht funktioniert) und dann beim Servieren ist es halt auch nur Conveniencefood.“ Sie könne der Reise keine positive Bewertung abgewinnen und würde auch niemandem empfehlen, eine Reise mit der Kreuzfahrtlinie anzutreten, so ihr – natürlich sehr subjektives – Fazit.

Costa Kreuzfahrten: Fans schalten sich ein und schildern positive Erlebnisse

So viel negatives Feedback – dabei hat Costa Kreuzfahrten erst kürzlich mit einer neuen Promotion begonnen. Darin wird ein neues All-Inclusive-Angebot beworben mit Drinks, Vollpension und mehr, wie das Portal fvw berichtet. Die Aktion umfasse die Abfahrten von Oktober 2023 bis August 2024.

Und auch in den Kommentaren unter dem wütenden Post gibt es Stimmen, die die Aufregung um die Costa-Kreuzfahrt so gar nicht nachvollziehen können. So heißt es etwa: „Wir sind schon oft mit MSC gefahren und machen jetzt unsere erste Tour mit der Costa Firenze. Wir haben nur positive Erlebnisse gehabt. Tolle Ausflüge. Lecker Essen. Nette Leute kennengelernt, wo wir heute noch mit Kontakt haben oder schon eine zweite Kreuzfahrt gefahren sind. Wir buchen immer Balkonkabine, wo man sich auch mal zurückziehen kann. Somit können wir sagen das es uns bis jetzt immer gefallen hat.“

Eine andere Facebook-Userin schreibt: „Ich war auf Schiffen der Costaflotte und kann nur das Beste berichten was Personal, Restaurants, Essen, Organisation usw. betrifft. In Kürze geht‘s auf die nächste Reise – für mich bleibt es bei Costa, und die Fachfrau hat bestimmt Vorteile, wenn sie so negativ berichtet, finde ich nicht ok.“

Positives Feedback zieht sich durch viele der Kommentare, so heißt es etwa: „Wir waren im Juni mit Costa Deliziosa unterwegs und es gab nichts zu beanstanden. Essen war immer gut, alles sauber und Ruhe genossen wir auf unseren Balkon. Ich würde wieder mit Costa fahren.“ Geschmäcker sind einfach verschieden.