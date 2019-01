Das ist die schlechteste Airline der Welt - und zwar seit sechs Jahren in Folge

Ich bin nun diverse Male mit Ryanair geflogen und kann mich nicht beschweren. Sie bringen einen für lau von A nach B, mehr erwarte ich nicht. Essen muss ich nichts auf einem 3-Stunden-Flug, und die Flasche Wasser (die nicht ganz billig ist, zugegeben), die ich an Bord kaufe, reicht mir auch. Natürlich gefällt es mir in der LH Business oder First Class besser, das ist klar. Aber für Kurzstrecken sind die Billig-Airlines völlig okay.