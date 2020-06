Das sind die fünf beliebtesten Schweizer Wanderregionen der Deutschen

Wandern ist mit Abstand die beliebteste Freizeitaktivität der deutschen Gäste in der Schweiz. Die beliebtesten Wanderwege finden Sie hier.

Über zwei Drittel aller Urlauber aus Deutschland unternehmen im Sommer gerne Wanderungen und treffen in abgelegenen Tälern auf wilde Enziane und scheue Murmeltiere.

Über 65.000 Kilometer perfekt markierte Wege sorgen in der Schweiz für das dichteste Wandernetz der Welt .

. Die Bandbreite reicht vom gemütlichen Dreiland-Wanderweg in Basel bis hin zum fordernden Vier-Quellen-Weg in der Gotthardregion.

Das sind die beliebtesten Wanderregionen in der Schweiz bei deutschen Gästen:

Wanderungen in der Schweiz: Graubünden

Der Kanton Graubünden im Südosten der Schweiz ist die beliebteste Ferienregion der Deutschen. Keine andere Region in der Alpenrepublik erzielt mehr Übernachtungen. Auch für Wanderfreunde ist Graubünden ein Paradies: Selbst in so bekannten Urlaubsorten wie

Davos,

Arosa oder

St. Moritz

gibt es viel Unbekanntes zu entdecken. So führt von Davos ein Seitental am Sertigbach entlang zum romantischen Weiler Sertig. Am besten starten Wanderer die Tour mit dem Postauto, das sie nach Sertig bringt. Ab Sertig führt eine Etappe des Walserwegs gemütlich nach Davos zurück. Wer über gute Kondition und Trittsicherheit verfügt, kann die Wanderung über die Maienfelder Furgga bis Arosa verlängern. Der gesamte Walserweg führt auf einer Länge von 315 Kilometern quer durch Graubünden von San Bernardino bis nach Brand (Österreich).

Wanderungen in der Schweiz: Bern

Auf den rund 10.000 Kilometer Wanderwegen, die die Region Bern zu bieten hat, können Gäste Natur pur erleben. Wanderer haben die Qual der Wahl, ob sie hochalpine Gebiete oder liebliche Hügellandschaften mit Blick auf Thuner-, Brienzer- oder Bielersee durchwandern wollen. Besonderer Höhepunkt im Berner Oberland sind die atemberaubenden Panoramen auf das UNESCO-Weltnaturerbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch. Spektaktulär ist der Bärentrek, der auf sechs Etappen von Meiringen nach Lenk führt. Wanderer passieren luftige Pässe, imposante Gletscher und tiefe Schluchten und haben dabei stets das berühmte Dreigestirn von Eiger, Mönch und Jungfrau im Blick.

Wanderungen in der Schweiz: Wallis

Nirgendwo in der Schweiz sind die Berge höher als im Wallis, aber nicht jeder Wanderweg endet auch auf einem Gipfel. Der zweisprachige Kanton im Südwesten der Schweiz begeistert Naturliebhaber mit duftenden Lärchenwäldern, Hängebrücken, Säumerwegen oder Weinpfaden. Zahlreiche Höhen- und Rundwege führen durch saftige Bergwiesen und vorbei an tiefblauen Bergseen. Typisch für das Wallis sind die Suonen. Diese historischen Wasserleitungen transportieren schon seit Hunderten von Jahren das Schmelzwasser der Gletscher auf die Felder der Bauern. Heute lässt es sich hervorragend entlang der Suonen wandern. Die Wanderwege entlang dieser Wasserkanäle sind in der ganzen Region zu finden und bieten mal spektakuläre, mal gemütliche Wandertouren für jeden Geschmack.

Wanderungen in der Schweiz: Tessin

Beim Tessin denken die meisten Urlauber an entspanntes Dolce Vita an den großen Seen Lago Maggiore und Luganer See. Aber der südlichste Kanton der Schweiz kann auch ganz anders und zwar sportiv! Ein beliebter Höhenweg führt Wanderer von Luganos Hausberg San Salvatore nach Morcote mit spektakulären Panoramen unterwegs. Kaum bekannt hingegen ist die Bergwelt im Norden der Region. Der Lehrpfad am Ritomsee bei Airolo zum Beispiel geht vom Ritom-Staudamm aus und ist eine ökologische Wanderung mit einer Reihe von biologischen Besonderheiten. Über diese Strecke, immer am Ufer des Ritomsees entlang, erreichen Wanderer das Dörfchen Cadagno, wo sich auch der gleichnamige See, die Alp Piora und das Zentrum für Alpinbiologie befinden.

Wanderungen in der Schweiz: LuzernVierwaldstättersee

Hier waren schon Johann Wolfgang von Goethe und Mark Twain zu Fuß unterwegs. Die Region LuzernVierwaldstättersee ist schon seit weit über hundert Jahren als Wanderparadies berühmt. Und das erstaunt nicht, denn die Landschaft besticht durch ihre Bergwelt mit weiten Tälern und kristallklaren Seen. Hier beginnen Wanderungen auf historischen Raddampfern und enden mit beeindruckenden Standseilbahnen. Zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidgenossenschaft entstand 1991 der 35 Kilometer lange Weg der Schweiz als Gemeinschaftswerk aller Kantone. Er beginnt auf dem Rütli, der Geburtsstätte der Eidgenossenschaft, führt rund um den Urnersee und endet in Brunnen auf dem Platz der Auslandschweizer. Der Themenwanderweg ist gut ausgebaut und verbindet Sehenswürdigkeiten wie den Schillerstein, die Wallfahrtskapelle Maria Sonnenberg, die Tellskapelle sowie die alte Axenstrasse.

sca