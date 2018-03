Das sind neun der beeindruckendsten Strände der ganzen Welt

Sanfte Meeresbrise, Sonne auf der Haut und Sand unter den Füßen: An diesen Traumstränden weltweit wird Ihr Urlaub zu etwas ganz Besonderem.

Das Magazin National Geographic hat die schönsten Strände weltweit zusammengestellt. In der Übersicht finden Sie neun der beliebtesten und schönsten davon:

1. Playa del Amor, Marieta-Inseln, Mexiko

Playa del Amor ist bekannt als der versteckte Strand ("Hidden Beach"). Er liegt auf den Marieta-Inseln, westlich von Puerto Vallarta in Mexiko in einer breiten Höhle umgeben vom blauen Wasser des Pazifiks.

Die Höhle gilt als Naturwunder, wenngleich Hidden Beach durch einen gezielten Bombenanschlag entstanden sein soll, wie das Portal Atlasobscura berichtet. Die Marieta-Inseln sind seit jeher völlig unbewohnt - und damit ideale Orte für militärische Tests.

Die Inseln liegen eine etwa einstündige Bootsfahrt von der Küste von Puerto Vallarta in Mexiko entfernt.

2. Anse Source d'Argent, La Digue, Seychellen

Türkisblaues Meer, pudriger Sand und geschliffene, glatte Felsen hier und da: Der Strand Anse Source d'Argent auf den Seychellen zählt wahrlich zu den berühmtesten Stränden weltweit. Daher ist er auch meist stark von Touristen besucht.

Ein User auf Tripadvisor hat dafür aber einen guten Tipp parat: "Warten bis die Tagestouristen weg sind, warten bis Flut ist und am Ende des Strandes zu den Jungs mit den Fruchtsäften gehen."

3. One Foot Island, Aitutaki, Cookinseln

One Foot Island ist eine atemberaubende tropische Oase auf den Cookinseln. Das Ufer ist von Palmen gesäumt und die Aussicht hinreißend, denn kilometerweit blicken Besucher auf das Meer und die ewig langen Sandstrände. Auf One Foot Island ist alles naturbelassen, es gibt keine Gebäude. Es wirkt fast so, als ob man selbst ein Schiffbrüchiger wäre.

4. Sunset Beach, Brunswick Islands, North Carolina

Der südlichste Strand der Brunswick Islands, Sunset Beach, ist das Richtige, wenn Sie nach endlosem Sand und friedlicher Atmosphäre suchen. Ein Spaziergang nach Bird Island ist etwas für die ganze Familie. Berühmt ist Sunset Beach, wie der Name schon sagt, für seine beeindruckenden Sonnenuntergänge.

5. Shell Beach, Shark Bay, Australien

Shell Beach ist über 60 Kilometer lang, die Muscheln des Strandes reichen bis in eine Tiefe von sieben bis zehn Metern. Es ist einer von nur zwei Stränden der Welt, die vollständig aus Muscheln bestehen. Der Strand wurde wegen der großen Fülle der Herzmuschelsorte Fragum erugatum so benannt, auf englisch umgangssprachlich "Shell".

Erfahren Sie hier mehr über den traumhaften Muschelstrand.

6. Lyme Regis Beach, England

Lyme Regis ist ein sehr sympathischer Badeort, der auch als "Perle von Dorset" bekannt ist. Am nördlichen Ende von Town Beach wurden im Rahmen des Küstenschutzes Tausende Tonnen von Kieselsteinen abgeladen. Der Strand wurde so um drei Meter erhöht und sogar rund 25 Meter zum Meer hin erweitert. Das Besondere an Lyme Regis Beach ist das Gemisch aus Kalksandstein, Tonerde und Sand, das den Boden des Strandes bildet.

7. Cannon Beach, Oregon

Charakteristisch ist der große Fels vor Cannon Beach. Er ragt aus dem Meer und wird von einigen kleineren Felsen umgeben. An Cannon Beach gibt es keine Restaurant oder Liegestühle, was den Aufenthalt wenig touristisch, dafür umso ruhiger und unaufgeregter macht.

8. Reynisfjara, Island

Reynisfjara ist ein weltberühmter Strand mit schwarzem Sand an der Südküste Islands. Mit seinen enormen Basaltfelsen und tosenden Atlantikwellen gilt Reynisfjara als einer der schönsten Strände der Welt.

9. Pink Beach, Great Santa Cruz Island, Zamboanga, Philippinen

Es gibt nur wenige Strände weltweit, deren Sand rosa-pink erstrahlt. Pink Beach auf den Philippinen ist einer davon: Great Santa Cruz Island ist eine kleine Insel im Süden der Philippinen. Die Farbe des Sandes von Pink Beach kommt von kleinen zerdrückten, roten Korallen, die an Land gespült und mit dem weißen Sand vermischt wurden.

sca

Rubriklistenbild: © Instagram / bikinibottomswimwear