Das sind die zehn günstigsten Skigebiete in Europa in der Wintersaison 2019/2020

Winterurlaub bedeutet Skifahren und Snowboarden. Mit Unterkunft und Skipass kann der Urlaub aber teuer werden. Wo sind die günstigsten Skigebiete Europas?

Die Ski- und Snowboard-Saison 2019/2020 ist eröffnet! Doch wo fährt es sich in Europa am günstigsten? Um dies herauszufinden, hat das Portal Hometogo Unterkunfts- und Skipass-Preise in beliebten Skigebieten Europas analysiert.

Top 10 der günstigsten Skigebiete

Patz 1 der günstigsten Skigebiete Europas belegt Zieleniec in Polen. Eine Unterkunft für vier Personen kostet durchschnittlich 64 Euro pro Nacht. Ein Tages-Skipass für das 22km große Skigebiet liegt bei 16 Euro. Damit müssen Urlauber für einen Tag Skiurlaub nur 80 Euro einplanen. Auch ein deutsches Skigebiet hat es unter die Top 10 geschafft: die Skiarena Obersalzberg im Berchtesgadener Land mit 102,80 Euro für Unterkunft und Skipass.

Platz Skiort Land Dezember Januar Februar Skipass Gesamtpreis* 1 Zieleniec Polen 60,00 € 58,00 € 74,00 € 16,00 € 80,00 € 2 Karpacz Polen 46,00 € 75,50 € 74,50 € 18,20 € 83,50 € 3 Szklarska Poręba Polen 49,00 € 81,00 € 87,00 € 18,70 € 91,00 € 4 Bansko Bulgarien 46,00 € 57,00 € 63,00 € 37,00 € 92,30 € 5 Pamporovo Bulgarien 52,00 € 76,00 € 71,00 € 29,70 € 96,00 € 6 Vogesen Frankreich 79,00 € 72,00 € 89,00 € 20,70 € 100,70 € 7 Berchtesgadener Land Deutschland 175,00 € 73,00 € 100,50 € 20,00 € 102,80 € 8 Harrachov Tschechien 66,50 € 81,00 € 108,00 € 18,50 € 103,70 € 9 Borovets Bulgarien 60,00 € 92,00 € 81,00 € 28,00 € 105,70 € 10 Zakopane Polen 63,00 € 92,00 € 97,00 € 29,70 € 113,70 €

Quelle: HomeToGo

Top 3 der teuersten Skigebiete

Teuerstes Skigebiet in Europa ist Courchevel in Frankreich. Der Skiort gehört zu Les Trois Vallées und bietet über 600km Skipiste. Für Unterkunft und Skipass müssen Urlauber 446 Euro pro Tag einplanen.

Platz Skiort Land Dezember Januar Februar Skipass Gesamt-preis 1 Courchevel Frankreich 260,00 € 391,00 € 498,00 € 63,00 € 446,00 € 2 Baqueira Beret Spanien 386,00 € 234,00 € 429,00 € 46,00 € 395,70 € 3 Zermatt Schweiz 213,00 € 253,00 € 326,80 € 72,00 € 336,30 €

