Das sind die zehn romantischsten Strände der Welt

Beach, please: Zum Valentinstag sehnen sich viele Reisende nach kitschiger Romantik in traumhafter Umgebung. Hier finden Sie dafür die besten Strände weltweit.

Wer in puncto Romantik spontan an exotische Strände bei Sonnenuntergang denkt, ist hier genau richtig.

Von Porquerolles in Frankreich bis zum Cap Malheureux auf Mauritius: Wir haben für Sie die romantischsten Strände der Welt zusammengestellt.

Ari-Atoll auf den Malediven

Mit insgesamt 105 Inseln ist das Ari-Atoll das zweitgrößte Atoll der Inselgruppe der Malediven. Neben den schon fast kitschig schönen Stränden, ist es ist vor allem für seine kleinen Unterwasserberge bekannt, auch Thilas genannt, diese Riffdächer unter der Wasseroberfläche sind ein Paradies für Taucher. Solche gemeinsame Erlebnisse wie Tauchgänge verbinden für immer. Auf den Malediven gibt es zahlreiche Hotels, die besondere Honeymoon Specials anbieten.

+ Ari-Atoll auf den Malediven © weg.de

Cala Mitjana auf Menorca

Die meisten Urlauber verbinden die Balearen direkt mit Mallorca. Doch während hier vor allem in den Sommermonaten viele Partygäste zu Besuch sind, genießen Paare ihre Zeit zu zweit am besten in den ruhigen, versteckten Buchten auf Menorca. Auf der zweitgrößten Baleareninsel entdecken Urlauber nicht nur naturbelassene Strände und Wanderwege. Mit dem Port de Máo besitzt Menorca den größten Naturhafen Europas und den zweitgrößten weltweit, nach Sydney.

+ Cala Mitjana auf Menorca © weg.de

Agios Stefanos auf Mykonos

Vor allem bei homosexuellen Paaren ist die weltoffene griechische Insel Mykonos schon seit vielen Jahren sehr beliebt - und das zurecht. Am Strand Agios Stefanos in der Nähe der Hauptstadt erholen sich Paare am weitläufigen und windgeschützten Strand. Die kleine Bucht ist von Mykonos gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und weniger überlaufen als andere Strände auf der Insel. Für eine lange Nacht am Strand besuchen Partyfans den beliebten Paradise Beach Club oder den Jackie O’ Beach Club.

+ Agios Stefanos auf Mykonos © weg.de

Beau Vallon auf den Seychellen

Besonders romantisch wird es auf den Seychellen, wenn die Sonne über dem Beau Vallon Strand auf der Insel Mahé untergeht. Entlang des Fußwegs werden dann Essensstände aufgebaut, an denen Urlauber günstiges und leckeres Essen bekommen, das direkt am Strand bei Sonnenuntergang verzehrt werden kann. Im Restaurant Boat House genießen Urlauber etwas hochpreisigere kreolische Gerichte wie typische Fleisch- und Fisch-Currys, aber auch einheimischen Flughund.

+ Beau Vallon auf den Seychellen © weg.de

Insel Porquerolles in Frankreich

Porquerolles, die größte Inselgruppe von Hyères, liegt vor der französischen Mittelmeerküste in der Nähe von Toulon. Reisende erkunden die Insel entweder zu Fuß oder mit dem Mountainbike. Auch Paare mit unterschiedlichen Strand-Vorlieben finden hier zusammen: Während der Süden der Insel von einer schroffen Steilküste dominiert und immer wieder von kleinen Buchten unterbrochen wird, besticht der Norden durch Sandstrand. Die Insel ist ein ruhiger Ausgleich zur turbulenten Côte d'Azur. Wer Glück hat, trifft auf Prominente wie Nicolas Sarkozy oder Zinédine Zidan.

+ Insel Porquerolles in Frankreich © weg.de

Playa Juanillo in der Dominikanischen Republik

An der Playa Juanillo in der Dominikanischen Republik genießen Verliebte einen exklusiven Sandstrand. Um in die abgelegene, wohlhabende Region der Insel zu gelangen, müssen Besucher erst die Sicherheitskontrolle eines Resorts durchlaufen, bevor sie an einem der schönsten Strände Punta Canas entspannen und schnorcheln können. Ein unvergessliches Erlebnis für verliebte Paare ist eine Katamaran-Tour, die die Insel aus einer ganz anderen Perspektive zeigt.

+ Playa Juanillo in der Dominikanischen Republik © weg.de

Choeng Mon Beach in Thailand

Als echter Geheimtipp gilt der Choeng Mon Beach auf der thailändischen Insel Koh Samui. Er liegt nur etwa drei Kilometer nördlich der Touristenhochburg Chaweng entfernt. Aufgrund des schmalen Zufahrtsweges, der von Thailand-Urlaubern schnell übersehen wird, ist der Strand jedoch nicht so überlaufen. Für etwas mehr Action am ruhigen Strand mieten Pärchen sich einen Jetski, um auf dem Meer zu cruisen.

+ Choeng Mon Beach in Thailand © weg.de

Cap Malheureux auf Mauritius

An der nördlichen Spitze von Mauritius liegt das Cap Malheureux mit seinen Kontrasten aus schwarzem Lavagestein und weißem Sand. Von der Bedeutung "Unglückskap" lassen sich Verliebte hier aber nicht abschrecken. Denn in der nur wenige Meter entfernten Kapelle mit leuchtend rotem Dach haben sich schon einige Paare das Jawort gegeben.

+ Playa Monsul in Spanien © weg.de

Playa Monsul in Spanien

An der kilometerlangen unberührten Küste an der Costa del Almería entspannen Urlauber in den Sanddünen zwischen einzigartigen Felsformationen. Der Playa Monsul liegt im andalusischen Naturpark Cabo de Gata. Schon der Weg zum Strand ist außergewöhnlich, denn er führt durch eine Dünenlandschaft, die mit Agaven bewachsen ist. Die Gesteinsformen aus erstarrter Lava eigenen sich für ein Fotoshooting, am Strand wurden außerdem schon zahlreiche Hollywood-Filme und Werbespots gedreht.

+ Amalfiküste in Italien © Turespana / weg.de

Amalfiküste in Italien

Dolce Vita in Italien: Die kleinen Buchten entlang der Amalfiküste sind oft versteckt und nur über Fußwege oder mit dem Boot zu erreichen. Vor allem der kleine Ort Erchie ist ein echter Geheimtipp mit seiner Kiesbucht und den vielen Terrassen mit Zitronenbäumen. Verliebte sollten sich für einen Tag ein Boot mieten und damit von einer Bucht zur nächsten fahren. Ein schönes Ausflugsziel ist zudem der Fjord von Furore mit seinen einzigartigen Kalkfelswänden.

